El presidente Donald Trump anunció que negociadores de Estados Unidos se dirigirán a Pakistán el lunes para otra ronda de conversaciones con Irán, lo que aviva las esperanzas de extender un frágil cese al fuego incluso mientras Washington y Teherán siguen en un enfrentamiento por el estrecho de Ormuz.

Pero varias horas después, Irán no confirmó que asistiría a las conversaciones. Su principal negociador, el presidente del Parlamento Mohammed Bagher Qalibaf, declaró en una entrevista transmitida por la televisión estatal a última hora del sábado que “no habrá retirada en el campo de la diplomacia”, y reconoció que la brecha entre ambas partes seguía siendo amplia.

El país anfitrión, Pakistán, tampoco confirmó una segunda ronda, pero las autoridades paquistaníes comenzaron a reforzar la seguridad en la capital, Islamabad.

Un funcionario regional involucrado en los esfuerzos dijo que los mediadores estaban ultimando los preparativos y que equipos estadounidenses de avanzada ya estaban sobre el terreno. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios sobre los preparativos.

Vicepresidente Vance liderará delegación

La Casa Blanca indicó que el vicepresidente JD Vance, quien lideró la primera ronda de conversaciones el fin de semana pasado, encabezará la delegación a Pakistán junto con los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.

Irán informó el sábado que había recibido nuevas propuestas de Estados Unidos. No estaba claro si alguna de las partes había cambiado su postura sobre asuntos que hicieron descarrilar la última ronda incluido el programa de enriquecimiento nuclear de Irán, sus aliados regionales y el control sobre el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donal Trump, durante la presentación de los nuevos acorazados de la Clase Trump. (AP / Alex Brandon).

El anuncio de Trump repitió sus amenazas contra la infraestructura iraní que han suscitado críticas generalizadas y sospechas de que podrían constituir crímenes de guerra. Si Irán no acepta el acuerdo “Estados Unidos destruirá cada Central Eléctrica y cada Puente en Irán”, escribió.

Irán dice que si sus barcos no pueden pasar por el estrecho, el paso de otros barcos es “imposible”.

Tránsito sigue bloqueado

Los buques seguían sin poder transitar por la crucial vía fluvial en medio de amenazas de Irán y el bloqueo de Estados Unidos a los barcos que se dirigen hacia y desde puertos iraníes. Cientos de embarcaciones esperaban en cada extremo la autorización.

Una de las peores crisis energéticas mundiales en décadas amenazaba con profundizarse. Aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo normalmente pasa por el estrecho, junto con suministros críticos de fertilizante para los agricultores del mundo, gas natural y ayuda humanitaria para lugares en extrema necesidad como Afganistán y Sudán.

Funcionarios iraníes reiteraron el domingo que los barcos no pasarían mientras el bloqueo norteamericano siga vigente. “Es imposible que otros pasen por el estrecho de Ormuz mientras nosotros no podamos”, declaró Qalibaf.

Acusaciones mutuas

En su publicación sobre las conversaciones, Trump acusó a Irán de incumplir el cese al fuego al disparar contra barcos que transitaban por el estrecho. Irán ha calificado el bloqueo estadounidense como una violación, y el portavoz del Ministerio de Exteriores Esmail Baghaei lo calificó el domingo como un “acto de agresión”.

Irán anunció la reapertura del estrecho después de que entrara en vigor el viernes una tregua de 10 días entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, en Líbano.

Pero Irán advirtió que seguirá aplicando sus restricciones allí después de que Trump dijera que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente” hasta que Teherán alcance un acuerdo.

Tras un breve repunte de intentos de tránsito el sábado, Irán disparó contra dos buques mercantes con bandera india que fueron obligados a regresar, lo que llevó a India a citar al embajador de Irán por el “grave incidente”. India señaló que Irán anteriormente permitió el paso de varios barcos con destino a India.

Sigue pago de tarifas

Para la República Islámica, el cierre del estrecho —impuesto después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra con Irán el 28 de febrero durante conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán— es quizá su arma más poderosa, al infligir un costo político a Trump. Para Estados Unidos, el bloqueo asfixia la economía iraní al negarle un flujo de efectivo a largo plazo.

La guerra —ahora en su octava semana— ha matado al menos a 3,000 personas en Irán, a más de 2,290 en Líbano, a 23 en Israel y a más de una docena en Estados árabes del Golfo Pérsico. Quince soldados israelíes en Líbano y trece militares estadounidenses en toda la región han muerto.

Dado que la mayoría de los suministros para las bases militares de Estados Unidos en la región del Golfo pasan por el estrecho, “Irán está decidido a mantener la supervisión y el control sobre el tráfico a través del estrecho hasta que la guerra termine por completo”, señaló a última hora del sábado el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Eso implica rutas designadas por Irán, pago de tarifas y emisión de certificados de tránsito.

El consejo ha actuado recientemente como el principal órgano de toma de decisiones de facto en Irán.

Irán emite una advertencia

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, quien habló el domingo por teléfono con el ministro de Exteriores de Irán Abbas Araghchi, ha dicho que su país trabajaba para “tender puentes” entre Estados Unidos e Irán.

Pakistán informó más tarde que el primer ministro Shehbaz Sharif habló por teléfono durante 45 minutos con el presidente de Irán Masoud Pezeshkian.

En la imagen, un buque de carga frente a la costa de la ciudad de Fujairah, en el estrecho de Ormuz, en el emirato septentrional. Foto: Giuseppe CACACE / AFP

El viceministro iraní de Exteriores Saeed Khatibzadeh declaró el sábado a The Associated Press que Estados Unidos está “poniendo en riesgo todo el paquete del alto al fuego” con su bloqueo.

Khatibzadeh dijo que Irán no entregará a Estados Unidos su reserva de 970 libras (440 kilogramos) de uranio enriquecido, y calificó la idea como “inviable desde el inicio”. El viceministro no abordó otras propuestas sobre el uranio enriquecido, y se limitó a decir que “estamos listos para atender cualquier preocupación”.