El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien encabeza la delegación de Teherán en las conversaciones con Estados Unidos, afirmó que su país no está dispuesto a participar en “negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, en un contexto de incertidumbre sobre eventuales reuniones en Pakistán.

En un mensaje difundido la madrugada del martes, Qalibaf acusó a Washington de incumplir el alto el fuego vigente y de mantener un cerco naval sobre puertos iraníes. Según indicó, estas acciones buscan presionar a Irán en la mesa de diálogo y allanar el camino para nuevas tensiones.

“Al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, Trump pretende transformar la mesa de negociación en una de rendición y justificar nuevas hostilidades”, escribió en la red social X.

El líder iraní reiteró que su país no aceptará condiciones impuestas bajo presión y aseguró que, durante la tregua, Teherán ha venido preparando nuevas estrategias frente a un eventual escenario de confrontación.

Irán asegura que se prepara para nuevos escenarios mientras persisten las tensiones con EE.UU. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH.

Diálogos en suspenso

La posibilidad de retomar conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad se mantiene incierta. Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que su vicepresidente, JD Vance, viajaría a la capital pakistaní, reportes posteriores descartaron un desplazamiento inmediato.

Fuentes cercanas al vicepresidente indicaron que su arribo se daría recién el martes, en la antesala de una reunión prevista para el miércoles, coincidiendo con el fin de la tregua de dos semanas.

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Desde Irán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, redujo las expectativas al señalar que no existen planes confirmados para asistir a la cita en esa fecha. En paralelo, el presidente Masud Pezeshkian sostuvo que Estados Unidos busca forzar la rendición de su país y advirtió que Irán no cederá ante presiones externas.

Con información de EFE.