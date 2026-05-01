El Ministerio Público informó que la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín continúa con las diligencias en la localidad de Campo Armiño, distrito de Colcabamba (Huancavelica), en el marco de la investigación contra ocho militares por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles.

De acuerdo con la institución, las acciones en campo comprenden la inspección técnica de la escena del crimen y el recojo de evidencias, labores que están a cargo de peritos de la Policía Nacional del Perú con sede en Huancayo, bajo conducción fiscal. El objetivo es esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos.

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Asimismo, se vienen desarrollando pericias balísticas y análisis de adherencias en la camioneta involucrada , la cual permanece lacrada y bajo custodia policial desde el día del incidente.

El Ministerio Público también detalló que, durante dos jornadas, se realizó el acopio de registros fílmicos provenientes de cámaras de videovigilancia instaladas en garitas de control cercanas. Este material será clave para reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Fiscalía realiza pericias y recopila evidencias en Colcabamba para esclarecer la muerte de cinco civiles en operativo militar. Foto: X.

El hecho ocurrió el 25 de abril en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región Huancavelica, dentro del ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

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Según información oficial previa, el operativo fue ejecutado por fuerzas del orden en apoyo a la Policía Nacional, en un área catalogada de alta complejidad debido a la presencia de actividades ilícitas. Las investigaciones continúan en curso.