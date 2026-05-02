Perú y Estados Unidos conmemoran el bicentenario de relaciones diplomáticas. (Foto: Embajada de EE.UU.)
Perú y Estados Unidos conmemoran el bicentenario de relaciones diplomáticas. (Foto: Embajada de EE.UU.)
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Redacción Gestión
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del inicio de sus relaciones diplomáticas, marcadas por una alianza que ambas naciones califican como “fructífera y sólida”, en un contexto reciente de tensiones por la .

Según la Cancillería peruana, la relación se sustenta en principios e intereses comunes como el respeto por la democracia, el estado de derecho y la promoción del comercio y las inversiones.

La entidad destacó que esta alianza también ha sido construida gracias al aporte de ciudadanos de ambos países, lo que impulsa a renovar el compromiso hacia un futuro compartido.

La exhibición de la FAP se realizó ante miles de espectadores en la Base Aérea Las Palmas. (Foto: Embajada de Estados Unidos)
La exhibición de la FAP se realizó ante miles de espectadores en la Base Aérea Las Palmas. (Foto: Embajada de Estados Unidos)

Mirada a futuro en la relación bilateral

Por su parte, la representación diplomática estadounidense resaltó que la relación bilateral se fortalece con la expansión del comercio, la inversión y la cooperación en defensa, especialmente en la lucha contra el narcoterrorismo. Asimismo, subrayó la colaboración en minerales críticos y los avances en iniciativas como los Acuerdos de Artemisa, vinculados a la exploración espacial.

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El , instó a ambos países a proyectar su relación hacia nuevas áreas de cooperación.

Espero innovación y prosperidad, países más seguros y conectados, y un mayor intercambio educativo y gastronómico (¡claro!). También nos imagino trabajando juntos en la era espacial”, sostuvo el diplomático.

Bernie Navarro, embajador estadounidense en Perú, declara respecto a la adquisición de aviones caza F-16 el 24 de abril. (Foto: Julio Reaño / GEC.)
Bernie Navarro, embajador estadounidense en Perú, declara respecto a la adquisición de aviones caza F-16 el 24 de abril. (Foto: Julio Reaño / GEC.)

Tensión reciente por compra de aviones F-16

La conmemoración se produce luego de un episodio de tensión entre ambos países a mediados de abril, relacionado con .

El , manifestó su intención de dejar la decisión al próximo Gobierno, lo que generó fricciones en el proceso.

Tras estas declaraciones, el embajador Navarro advirtió: “Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”.

Finalmente, el contrato fue firmado el 20 de abril y el primer pago se realizó dos días después, en medio de cuestionamientos que derivaron en la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa.

Con información de EFE.

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