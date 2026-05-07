El Pleno del Congreso aprobó una segunda inhabilitación por 10 años contra la exfiscal Delia Espinoza, a quien acusan de no respetar la Constitución, en base a una denuncia presentada contra una ley que favorece a militares legisladores por percibir una doble remuneración.

Vale aclarar que esta iniciativa no logró los votos requeridos en marzo de este año; no obstante, se volvió a agendar en el Pleno, logrando esta vez su propósito con 70 votos a favor, 17 en contra y dos abstenciones.

Según el congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, no se puede avalar a Delia Espinoza porque tiene “un desconocimiento de la Constitución”, y se dedicó “a acusar a un grupo de congresistas por su votación” —en la referida ley de doble sueldo para militares y policías parlamentarios—.

En tanto, Ruth Luque cuestionó al Congreso porque “Delia Espinoza solo ha presentado una denuncia por un posible delito de configuración de doble sueldo y beneficios”.

Cabe añadir que Delia Espinoza ya tiene una inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos, la cual se aprobó en diciembre del 2025, en la que se la acusó de incumplir la Ley 32130 y no respetar la labor de la Policía Nacional del Perú en investigaciones preliminares.

Delia Espinoza ha sido inhabilitada por 10 años de la función pública por el Congreso en dos ocasiones: diciembre del 2025 y mayo del 20026. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec

En esta ocasión, esta inhabilitación —cuya reconsideración fue validada en la jornada del Pleno de este 7 de mayo— se ampara en que Espinoza desconoció las reglas propias del proceso y el ámbito de competencia del Parlamento.

Entre los congresistas vinculados a los supuestos beneficios del doble sueldo, entre ellos José Williams, Jorge Montoya, José Cueto, Roberto Chiabra.