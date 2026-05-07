Delia Espinoza ahora fue inhabilitada por 10 años por denunciar ley de doble sueldo en favor de congresistas militares y policías. Foto: difusión
Delia Espinoza ahora fue inhabilitada por 10 años por denunciar ley de doble sueldo en favor de congresistas militares y policías. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Pleno del Congreso aprobó una segunda inhabilitación por 10 años contra la exfiscal Delia Espinoza, a quien acusan de no respetar la Constitución, en base a una denuncia presentada contra una ley que favorece a militares legisladores por percibir una doble remuneración.

; no obstante, se volvió a agendar en el Pleno, logrando esta vez su propósito con 70 votos a favor, 17 en contra y dos abstenciones.

Según el congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, no se puede avalar a Delia Espinoza porque tiene

En tanto, Ruth Luque cuestionó al Congreso porque “Delia Espinoza solo ha presentado una denuncia por un posible delito de configuración de doble sueldo y beneficios”.

LEA TAMBIÉN: Delia Espinoza pide al Ejecutivo observar ley del Congreso que la perjudica con “serias irregularidades”

, en la que se la acusó de incumplir la Ley 32130 y no respetar la labor de la Policía Nacional del Perú en investigaciones preliminares.

Delia Espinoza ha sido inhabilitada por 10 años de la función pública por el Congreso en dos ocasiones: diciembre del 2025 y mayo del 20026. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec
Delia Espinoza ha sido inhabilitada por 10 años de la función pública por el Congreso en dos ocasiones: diciembre del 2025 y mayo del 20026. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec

En esta ocasión, esta inhabilitación —cuya reconsideración fue validada en la jornada del Pleno de este 7 de mayo— se ampara en que Espinoza desconoció las reglas propias del proceso y el ámbito de competencia del Parlamento.

LEA TAMBIÉN: ¿Qué pasa con la candidatura de Fernando Rospigliosi tras la sentencia de prisión suspendida?

Entre los congresistas vinculados a los supuestos beneficios del doble sueldo, entre ellos José Williams, Jorge Montoya, José Cueto, Roberto Chiabra.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso ignora al Ejecutivo y declara de interés la construcción de 15 trenes, ¿cuáles?
Congreso evaluará interpelar al ministro de Defensa tras operativo militar en Huancavelica

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.