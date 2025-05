La agencia del MEF maneja tres modalidades de inversión. Las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras Por Impuestos (OxI) no necesitan presentación. Pero la tercera, llamada Proyectos en Activos (PA), sí.

Gestión conversó con Guido Valverde, director de Portafolio de Proyectos de ProInversión, quien detalló las potencialidades de los PA y cuáles son las obras más destacadas de la modalidad.

Los proyectos en activos más atractivos

Para este año, ProInversión prevé adjudicar tres PA principalmente, por una inversión acumulada de US$ 1,827 millones. Y el más importante de toda esa cartera es el Parque Industrial de Ancón (PIA), que se adjudicaría a finales de junio, reveló Valverde, por US$ 997 millones.

La relevancia del PIA es conocida: su ubicación estratégica, entre los puertos del Callao y Chancay, lo vuelven clave para el objetivo país de que Perú sea un hub logístico.

Pero los otros dos PA son igual de relevantes. Sus nombres son la Península del Puerto del Pacífico (US$ 767 millones) y la Nueva Villa Panamericana (US$ 63 millones).

Sobre la península, Valverde indicó que lo interesante es que se trata de un “área ganada al mar”, que estará ubicada entre La Perla y el Callao, creando nuevo suelo urbano.

“En Japón han hecho aeropuertos de esa forma, son una especie de islas artificiales dentro del mar. Sobre ese terreno generas una ganancia económica”, explicó el funcionario.

Se trata de una iniciativa privada que ProInversión proyecta adjudicar a finales de este año. El contrato indicaría que se realizará una compraventa del terreno, con compromisos de inversión, que pueden ser variados.

“La idea es dinamizar la zona para atraer turismo. Aún se está estructurando, pero muchas cosas son posibles: restaurantes, centros de entretenimiento, incluso tal vez cruceros podrían desembarcar”, destacó Valverde.

En el caso de la Nueva Villa Panamericana, este proyecto es clave de cara a la realización en Lima de los Juegos Panamericanos 2027. Se propone construir infraestructura habitacional de interés social. Hasta 1,000 familias podrían verse beneficiadas.

Al respecto, el funcionario de ProInversión comentó que, tras la extinción de Legado, el Ministerio de Educación (Minedu) tiene hoy la responsabilidad de estructurar esta propuesta.

“Los bienes son de su titularidad y depende de ellos que se pueda seguir promoviendo como PA. Se harían nuevas torres de vivienda, tras los juegos, se vería si se pueden alquilar o vender”, manifestó.

Más de 120 PA en el portafolio esperan inversor

Más allá de los tres PA en cartera 2025, las potencialidades del mecanismo son bastante grandes, resaltó Valverde.

Desde 2018, cuando tomó fuerza tras una modificación normativa, se han suscrito 13 PA por US$ 3,621.1 millones. Hoy, hay 11 en formulación, donde está el PIA y los otros dos detallados; y 72 como idea. Pero, en total, la cifra asciende a 120.

“Como ahora buscamos promocionar más este mecanismo hay cada vez más entidades públicas con terrenos que manifiestan interés en participar. Muchas están viniendo a ProInversión para conocer cómo funcionan los PA”, saludó Valverde.

El último gran PA adjudicado fue minero: El Algarrobo (US$ 2,753 millones de inversión), que fue entregado al proponente, Buenaventura, el 30 de diciembre del 2024.

Pero hace poco las Fuerzas Armadas también presentaron su cartera de posibles PA. Como informó Gestión, son cerca de 50 terrenos que esperan inversiones por S/ 2,000 millones.

Al menos 30 empresas ya han mostrado su disposición para hacerse con alguno de ellos. Sobre ello, Valverde precisó que ya se ha dado el primer paso para concretarlos.

“No puedo especificar ahora de qué se trata, pero tanto para el Ejército, la Marina y la FAP hemos recibido cartas de interés. El sector principal es energías renovables”, destacó.

El funcionario de ProInversión remarcó la versatilidad de esta modalidad, a diferencia de las OxI o APP. Entre los 72 proyectos en idea hay más 30 actividades económicas diferentes.

Algunas abarcan propuestas similares a la del restaurante Huaca Pucllana, como en su momento este Diario también informó. Pero hay rubros tan disímiles uno del otro como centros comerciales, teleféricos, teatros, mercados, y otros.

Otras dos entidades públicas que han recibido cartas de interés privadas por algunos de sus terrenos son la Universidad Mayor de San Marcos y la Municipalidad de Piura, comentó Valverde.

“Ambas estuvieron en nuestro primer evento y rueda de negocios. Eso demuestra cómo va madurando la modalidad PA”, puntualizó. Valverde mencionó que otra entidad que busca fuertemente promover PA en su sector, es el Ministerio de Justicia, para hacer “como piloto”, nuevos centros de rehabilitación juvenil.

Una modalidad de inversión con 0 riesgos para el Estado

Valverde también fue directo respecto a cuál es la principal diferencia entre las otras modalidades de inversión que promueve ProInversión con los PA.

“Lo que lo hace más atractivo es que el Estado no invierte recursos en este mecanismo. En una APP hay asignación de riesgos, aquí el 100% lo asume el privado”, retrató.

Al nacer como iniciativas privadas fundamentalmente, Valverde también resaltó de los PA que son “ágiles”: el proceso de promoción de la inversión se estima entre 11 a 17 meses dependiendo de la complejidad del proyecto.

De igual forma, hay más de un esquema contractual posible para un inversionista. En total, son siete.

Guido Valverde, director de Portafolio de Proyectos de ProInversión. Foto: GEC.

Bajo un PA, se pueden acordar compraventas, transferencias de activos, arrendamiento, pero también usufructo, cesión y concesiones, entre otros.

A nivel normativo, los PA comparten ley con las APP. Como se sabe, recientemente el Congreso aprobó un nuevo marco regulatorio para estas dos modalidades.

Si bien las principales novedades giran en torno a las APP –ProInversión tomará el rol de concedente en algunos contratos–Valverde refirió que estos cambios también fortalecerán el diseño de PA.

“Estructurar una PA es ágil también porque se optimiza el proceso al no necesitar muchos opinantes. Como no es un cofinanciamiento, no necesitas que la Contraloría o el MEF den garantías, buscas básicamente al sector”, agregó.