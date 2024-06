Según el reporte de Comercios Puerta a Calle de la consultora Jones Lang Lasalle (JLL), al primer trimestre del 2024, el inventario de este segmento en Lima es de 21,380 locales dentro de 52 corredores comerciales que se encuentran situados a lo largo de 33 distritos. De esto, se desprende una disponibilidad de 1.9% de tiendas en total, impulsado sobre todo por la tendencia a la alza en la ocupación en Lima Top, Lima Centro y Lima Moderna.

Por ejemplo, Lima Top muestra una disponibilidad de 1%, con ocupaciones principalmente en los corredores Conquistadores, Chacarilla, Larco y San Luis.

“El 61% de locales disponibles tienen áreas entre 50 metros cuadrados (m2) y 150 m2. Mientras, los locales con más de 300 m2 fueron los más escasos del mercado”, indicó Luis Sánchez, gerente de Investigación y Consultoría de JJL.

Desaparecen cuadras comerciales

Si bien hay zonas de Lima que están teniendo buen desempeño en el requerimiento de locales, existen otras en el que la demanda no solo se ha visto disminuida, sino incluso comercios puertas a calle que fueron abandonados por los operadores que ya estaban alojados.

Dicha situación —según el reporte de JLL— es problemática, principalmente, de Lima Norte (Comas, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos), Lima Este (San Juan de Lurigancho) y Lima Sur (Chorrillos, Villa El Salvador, entre otros). El factor común denominador que promueve la desocupación, en estos casos, es la inseguridad ciudadana.

“En SJL, en el eje comercial Los Jardines se ha recortado una cuadra, pues una tienda de conveniencia cerró por las extorsiones. De igual manera, otras tiendas como boticas y comercios menores han optado por culminar sus operaciones en esa cuadra”, detalló Sánchez.

En general, el especialista manifestó que fueron siete locales en un área de aproximadamente 300 metros que se desocuparon en este corredor, lo que implica que esa cuadra deje la categorización de comercial.

“Eran locales de entre 70 a 140 m2 en promedio. Tres de los siete locales han migrado a otro corredor de este distrito (Canto Grande) y los demás negocios decidieron cerrar definitivamente la operación”, agregó.

Para el caso de Lima Norte, con énfasis en los distritos de San Martín de Porres y Comas, Sánchez manifestó que la situación no es distinta, pues anteriormente se alertó también del cierre de hasta 10 locales, debido a la inseguridad ciudadana.

“Esta condición de peligro ha tenido impacto directo sobre la baja en el rango de la renta promedio máxima, la cual actualmente se encuentra en US$ 26, mientras el año pasado era de US$ 27″, destacó el especialista.

Potencial y nuevos corredores

El miedo a ser víctima de extorsión, robos o asaltos ha contraído el interés de los empresarios en zonas con alto potencial comercial. Un ejemplo, —según Sánchez— es la avenida Lurigancho (SJL), específicamente a cuadras del Mall Aventura SJL, donde pese a haber la oportunidad para la ubicación de entre 20 a 30 locales, dichas operaciones no se terminan de concretar.

“La creación de este corredor comercial quedó en stand by porque la zona no está consolidada. Para ello, se requiere de una tienda de conveniencia, un banco o un restaurante de cadena. Y si bien hay tiendas pequeñas, no hay un mix comercial en negocios”, remarcó.

Asimismo, el representante de JJL destacó que hay posibilidad para la incorporación de entre tres y cuatro nuevos corredores comerciales al portafolio existente en Lima; ello, en distritos como SJL, Chorrillos, Barranco, Miraflores y San Isidro.

“De darse la creación de estos corredores comerciales, estas zonas en conjunto podrían sumar más de 200 locales. Sin embargo, ello está sujeto a que se den las condiciones socioeconómicas y políticas; además, de trabajarse en el tema de seguridad ciudadana”, finalizó.

