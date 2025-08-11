Durante el primer semestre de 2025, Etex ha logrado un crecimiento en ventas, superando sus propias expectativas, adelantó su country manager. Foto: Etex Perú
Carlos Nicolini Rosas asumió en febrero de este año como country manager de Fábrica Peruana Eternit (Fapesa) empresa del Grupo Etex, filial de la multinacional belga propietaria de la reconocida marca Eternit. En un contexto en el que el sector construcción crece aún a ritmo de un solo dígito, la compañía —que opera en cuatro líneas de negocio: tanques de agua y techos livianos, placas de yeso, placas de fibrocemento y sistemas contra incendios— reporta un desempeño “por encima del mercado”. ¿Cuáles son sus objetivos para el mediano plazo?

