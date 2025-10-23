La producción minera nacional se incrementó en agosto del 2025, con importantes registros de zinc (+29.2%), oro (+8.1%), hierro (+7.6%), estaño (+3.6%), plata (+2.1%) y plomo (+1.5%) en comparación a similar mes del año previo, señala el Boletín Estadístico Minero (BEM) que edita mensualmente el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En agosto de 2025, la producción de zinc, alcanzó un incremento intermensual de 17.2% y un aumento de 29.2% en comparación al año anterior; mientras que la producción acumulada a agosto del 2025 registró un incremento de 16.1% respecto a similar periodo del 2024. Áncash lidera con el 40.9% la producción total; seguido de Junín y Lima, con el 15.7% y 12.0%, respectivamente.

La producción de oro, en agosto de 2025, registró un aumento de 6.1% respecto al mes anterior y un crecimiento de 8.1% en referencia al mes equivalente del año anterior. La Libertad registra la mayor producción con el 27.8%, seguido de Cajamarca (24.5%) y Arequipa (21.8%).

En cuanto a la producción nacional de cobre registró un incremento de 6.5% con respecto al mes anterior; en tanto que la producción acumulada al octavo mes del año alcanzó un incremento de 2.6% con respecto a idéntico periodo del 2024. Moquegua lidera la producción con el 18.0%, seguido por Apurímac (15.4%) y Arequipa (15.1%).

Mientras la producción de plata, en agosto de 2025, registró un incremento de 17.2% en contraste a lo alcanzado en julio. La producción acumulada de enero a agosto del 2025 se incrementó en 7.4%. Lima lidera la producción con 19.8%, mientras Áncash y Pasco, reportan el 19.2% y 14.1% respectivamente.

Respecto a la producción de plomo, en agosto de 2025, reportó 27 038 TMF, un aumento intermensual de 2.7%. La producción acumulada a agosto asciende un 6.0% en comparación al periodo enero a agosto de 2024. Pasco mantuvo el primer lugar con el 30.4%, seguido de Lima con el 19.2% y Junín con el 12.0%.

En tanto, la producción de hierro, en agosto de 2025, registró un aumento de 7.6% en comparación a lo registrado en agosto del 2024. Mientras la producción de estaño, en agosto, reportó un incremento de 3.6% con respecto a lo obtenido en similar mes del 2024.