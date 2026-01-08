Un avión de LATAM Airlines procedente de Lima sufrió la explosión simultánea de ocho llantas durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Estados Unidos.

El incidente ocurrió la noche del 6 de enero a las 19:38 (hora local), cuando el vuelo LA2482, operado por un Boeing 767-316(ER), tocó tierra tras completar su trayecto internacional desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, informó CNN.

Según reportes de la Administración Federal de Aviación (FAA), el aterrizaje fue calificado como brusco, lo que habría generado una presión extrema sobre el sistema de rodamiento de la aeronave. Como consecuencia, los ocho neumáticos estallaron casi de manera simultánea segundos después del contacto con la pista.

El piloto pudo mantener el control de la nave evitando así un desenlace mayor en uno de los aeropuertos más transitados del mundo.

Latam Foto: CNN / captura video

Evacuación y cierre temporal de pista

Ante el riesgo de un incendio o daños estructurales adicionales, se ordenó la evacuación inmediata de todos los pasajeros y tripulantes directamente sobre la pista 26R, lo que obligó al cierre temporal de la vía aérea.

En las imágenes difundidas por CNN a los pasajeros descendiendo por las rampas de emergencia, mientras equipos de bomberos y técnicos inspeccionaban la parte inferior del fuselaje.

El vuelo Lima–Atlanta es una de las rutas internacionales más importantes que conectan al Perú con Estados Unidos, operada en el marco de la alianza estratégica entre LATAM y Delta Airlines.

Se dio cuenta que a FAA inició una investigación exhaustiva para determinar las causas del estallido de los neumáticos.