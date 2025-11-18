A Latam Airlines aircraft on the tarmac of Arturo Merino Benitez International Airport (SCL) in Santiago, Chile, on Monday, March 7, 2022. Latam Airlines Group SA is scheduled to release earnings figures on March 9.
A Latam Airlines aircraft on the tarmac of Arturo Merino Benitez International Airport (SCL) in Santiago, Chile, on Monday, March 7, 2022.
La aerolínea , la mayor de Sudamérica, anunció el lunes que suspenderá vuelos programados hasta el 22 de noviembre y afectará a 10,000 pasajeros, debido a la que buscan mejores sueldos.

La semana pasada, la compañía suspendió 173 vuelos programados entre el 12 y 17 de noviembre, afectando a 21,000 usuarios. Ahora suma otros 10,000 pasajeros, pero no informó de la cantidad de vuelos cancelados ante una consulta de la AFP.

En un comunicado, Latam Airlines dijo que debido a la extensión de la huelga con uno de los sindicatos de pilotos debió cancelar de manera anticipada vuelos adicionales hasta el 22 de noviembre.

La medida, agregó, llegará a afectar “a 10,000 pasajeros adicionales a los ya informados”. La mayoría de estos vuelos son domésticos, dijo una fuente de Latam a la AFP.

A casi la totalidad de los pasajeros se le ofreció una alternativa de viaje para las siguientes 24 horas, dijo la empresa en el comunicado.

La compañía -creada en 2012 tras la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM- es la más grande de Sudamérica con una flota de más de 350 aviones y 39,000 trabajadores.

El Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) de Chile inició el miércoles pasado la huelga tras una votación que un 97% de sus afiliados apoyó.

Los pilotos buscan recuperar los salarios previos a la pandemia, reducidos por la compañía para seguir operando durante los cierres de los aeropuertos en el mundo.

El sindicato en huelga representa a casi 500 de los 900 pilotos de la compañía en Chile.

