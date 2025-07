Una buena noticia para los residentes en Estados Unidos, ya que el gobierno de USA realizará el pago de tres cheques de estímulo en dos estados: Nueva York y Colorado a partir de agosto de este 2025. ¿Quiénes serán beneficiados? ¿Qué requisitos se deben cumplir? Conoce más a continuación.

Cabe mencionar que estos programas forman parte de la ayuda económica en el país norteamericano, los cuales son impulsados desde los gobiernos estatales.

Tanto Nueva York como Colorado serán los estados beneficiados con cheques de estímulo (Foto: Freepik)

1. CHEQUES DE ESTÍMULO DE REEMBOLSO POR INFLACIÓN EN NUEVA YORK

En el presupuesto estatal de Nueva York para 2025-2026 se tiene previsto entregar los primeros cheques de reembolso por inflación a partir de mediados de octubre; por tanto, si un ciudadano califica para un pago no debe hacer nada, solamente esperar, ya que se le enviará automáticamente el cheque por correo. El monto máximo a otorgares de US$400 por contribuyente.

¿Cómo sé si soy elegible?

Para saber si eres elegible debes cumplir algunos requisitos, principalmente si para el año fiscal 2023:

Presentaste el Formulario IT-201 – Declaración de Impuestos sobre la Renta de Residentes del Estado de Nueva York.

Si tus ingresos declarados están dentro de los umbrales de calificación.

Si estos no fueron reclamados como dependientes en la declaración de otro contribuyente.

¿Cuánto reembolso recibiré?

Para saber el monto de tu cheque de reembolso por inflación debes revisar tus ingresos y estado civil para el año fiscal 2023:

ESTADO CIVIL INGRESO BRUTO AJUSTADO DE NUEVA YORK DE 2023 (FORMULARIO IT-201, LÍNEA 33) MONTO DEL REEMBOLSO Soltero US$75,000 o menos US$200 Soltero más de US$75,000, pero no más de US$150,000 US$150 Casado que presenta declaración conjunta US$150,000 o menos US$400 Casado que presenta declaración conjunta más de US$150,000, pero no más de US$300,000 US$300 Casado que presenta declaración por separado US$75,000 o menos US$200 Casado que presenta declaración por separado más de US$75,000, pero no más de US$150,000 US$150 Jefe de familia US$75,000 o menos US$200 Jefe de familia más de US$75,000, pero no más de US$150,000 US$150 Cónyuge sobreviviente calificado US$150,000 o menos US$400 Cónyuge sobreviviente calificado más de US$150,000, pero no más de US$300,000 US$300

¿Cuándo entregan los cheques?

El envío de cheques de reembolso a los contribuyentes elegibles inicia a mediados de octubre de 2025. Se sabe que más de 8 millones de neoyorquinos serán beneficiados.

Si por algún motivo no llega tu cheque a tu buzón de correo, pero sí el de tu vecino, no te desesperes pues los envíos no se basan en el código postal ni la región; así que este te llegará tarde o temprano

Millones de hogares de Nueva York recibirán la ayuda económica para enfrentar el aumento del costo de vida, en una de los lugares más caro del mundo (Foto: Diseñado por Freepik).

2. CHEQUE DE ESTÍMULO DE REEMBOLSO EN COLORADO

Gracias al Programa de Reembolso de Impuestos a la Propiedad, Alquiler y Crédito para Calefacción (PTC, por sus siglas en inglés), los residentes de Colorado de bajos ingresos, que sean de la tercera edad o tengan una discapacidad recibirán un cheque de reembolso.

Además de haber pagado sus impuestos a la propiedad, alquiler y/o costos de calefacción. deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser residente de Colorado durante todo el año y tener al menos 65 años.

Ser cónyuge sobreviviente de al menos 58 años.

Ser discapacitado, para lo cual no hay un límite ni un máximo de edad.

¿Qué monto recibiré?

Para los solteros, si sus ingresos no superen los US$18,704 durante el año fiscal 2024 recibirán US$1,154. Mientras que las parejas casadas que presenten una declaración en conjunto pueden tener ingresos que no superen los US$25,261, publica Solo Dinero.

La entrega de cheques alivia a varios residentes en USA (Foto: Diseñado por Freepik)

3. CHEQUES DE ALIVIO FISCAL STAR EN NUEVA YORK

El School Tax Relief Program (STAR) es una iniciativa creada por el Gobierno estatal de Nueva York para reducir los impuestos escolares que pagan los propietarios de viviendas como parte del impuesto predial. El alivio fiscal se otorgaba tradicionalmente como una deducción, pero este año se canaliza a través de pagos directos en forma de cheques de hasta US$1,500 que serán entregados entre agosto y septiembre.

Requisitos para acceder al cheque de estímulo de US$1,500

Para recibir el cheque de hasta US$1,500, los residentes deben estar inscritos en el programa STAR como propietarios de una vivienda que sea su residencia principal. Existen dos categorías dentro del programa:

STAR Básico: para propietarios con ingresos inferiores a un umbral determinado (en 2025, menos de US$250,000 al año).

para propietarios con ingresos inferiores a un umbral determinado (en 2025, menos de US$250,000 al año). STAR Mejorado (Enhanced STAR): para personas mayores de 65 años con ingresos inferiores a US$98,700 anuales.

Quienes ya están inscritos no necesitan volver a aplicar, pero sí deben verificar y actualizar su dirección postal ante el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York para asegurarse de recibir el pago.

Cabe precisar que el monto que recibirás variará de acuerdo con tres factores: el valor catastral de la propiedad, la ubicación geográfica y el nivel de ingresos del propietario.

IMPORTANTE: Los cheques se enviarán por correo postal, no por depósito directo, por lo que es fundamental que los beneficiarios tengan actualizada su dirección en los registros oficiales.