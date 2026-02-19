La clasificación identifica tres grandes orígenes: factores internos (51%), desvalor social (17%) y factores exógenos (32%). Según explicó Carlos Oviedo, director de OBICOM, el predominio de fallas propias confirma que una parte sustancial de las crisis se origina en problemas de gestión, control y capacidad de respuesta organizacional.

“La barra azul de factores internos empieza a crecer; en otras palabras, se reconoce que las crisis de las grandes corporaciones en todo el mundo se producen por errores propios”, afirmó durante la presentación del informe en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

El Índice de Gravedad de Crisis (IGC), que evalúa relevancia, visibilidad, complejidad, gestión crítica y consecuencias, permitió ordenar los casos más severos del año.

TOP 5 DE EMPRESAS CON LAS CRISIS MÁS GRAVES

1. Medifarma (90 puntos)

El caso del suero defectuoso que causó muertes en clínicas encabezó el ranking con 90 puntos en el IGC, el puntaje más alto del año. Fue clasificado como crisis operativa y reputacional de origen interno.

Registró 6,154 impactos en medios tradicionales, con 3,334 publicaciones destacadas, y 21,073 menciones en la red social X, siendo el caso con mayor relevancia digital del ranking.

La empresa acumuló dos episodios en el año: la distribución del lote defectuoso y el incremento de 570% en el precio del producto, ambos considerados fallas productivas bajo control organizacional.

En octubre de 2025, la Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 del Indecopi impuso a Medifarma una multa de 450 UIT (S/ 2,407,500), la máxima prevista en la normativa de protección al consumidor, tras comprobar deficiencias en su proceso productivo. Además, ordenó cubrir los gastos médicos de las víctimas, los gastos de sepelio e implementar un programa de cumplimiento normativo.

El caso del suero fisiológico defectuoso que causó muertes en clínicas fue la crisis más grave del 2025.

2. Minera R&R (85 puntos)

El asesinato de 13 trabajadores en Pataz se ubicó en la segunda posición del ranking, con 85 puntos en el IGC. El caso registró 7,265 impactos en medios tradicionales, de los cuales 3,956 fueron publicaciones destacadas, convirtiéndose en uno de los episodios de mayor visibilidad del año.

Fue clasificado como una crisis de origen exógeno, al tratarse de un hecho inducido por factores externos vinculados a inseguridad y violencia. El informe también la considera una crisis reputacional y moral, debido al cuestionamiento público sobre las condiciones de seguridad y el respeto a la vida.

Oviedo explicó que se trató de un evento de alta complejidad, con múltiples factores estructurales —empleo, economía e inseguridad ciudadana— que dificultan su resolución. El impacto trascendió el ámbito empresarial y tuvo repercusiones políticas, incluyendo la salida del entonces presidente del Consejo de Ministros.

3. AFP – nuevo retiro aprobado por el Congreso (81 puntos)

El octavo retiro de fondos del sistema privado de pensiones ocupó la tercera posición del ranking, con 81 puntos en el IGC. Fue clasificado como una crisis de origen exógeno, al tratarse de una decisión política impuesta por el Congreso.

El caso registró 5,581 impactos en medios tradicionales, con 3,104 publicaciones destacadas. En la red social X acumuló 14,300 menciones, con un alcance estimado de 1,240 millones.

Más de S/ 30,000 millones fueron retirados en pocas semanas y alrededor de 2.5 millones de afiliados podrían quedar con pensión cero, introduciendo un impacto estructural sobre el sistema previsional y el ahorro interno.

El octavo retiro de fondos previsionales movilizó más de S/ 30,000 millones. (Foto: Andina)

El informe ubica este episodio dentro de una tendencia creciente: la injerencia de terceros —especialmente decisiones políticas— que condicionan la estabilidad empresarial y generan crisis más allá del control directo de las organizaciones.

4. Real Plaza – caída del techo del centro comercial (79 puntos)

El colapso del techo del patio de comidas en Trujillo ocupó la cuarta posición del ranking, con 79 puntos en el IGC. El caso registró 2,395 impactos en medios tradicionales, con 118 publicaciones destacadas, y 1,398 menciones en la red X, con un 99% de negatividad.

La empresa acumuló tres episodios asociados al caso: la tragedia con fallecidos y heridos, la falla estructural y la investigación fiscal posterior.

En febrero de 2026, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi La Libertad concluyó que el hecho no fue fortuito sino consecuencia de infracciones graves en construcción y mantenimiento.

Las multas impuestas ascienden en conjunto a 1,937,5 UIT (S/ 10,656,250), incluyendo sanciones a la empresa, a una sociedad vinculada y a dos representantes. También se ordenaron medidas correctivas estructurales y la cobertura de gastos médicos y de sepelio.

5. Rutas de Lima – liquidación por cierre de peajes (67 puntos)

La suspensión del cobro de peajes por decisión judicial y su posterior proceso de liquidación completan el top cinco del ranking, con 67 puntos en el IGC.

El caso registró 376 impactos en medios tradicionales, con 234 publicaciones destacadas. En la red X acumuló 4,620 menciones, con un alcance estimado de 214 millones.

El informe lo clasifica como crisis de origen exógeno, vinculada a decisiones regulatorias y conflicto con autoridades.

PETROPERÚ: OCHO EPISODIOS EN UN SOLO AÑO

Más allá de su ubicación puntual en el ranking —sexta posición por crisis financiera y nuevo directorio (67 puntos) y novena por contaminación en el mar de Talara (51 puntos)—, Petroperú fue la empresa con mayor recurrencia de crisis en 2025, acumulando ocho episodios.

Tres estuvieron vinculados a gestión financiera y conducción corporativa: la continuidad de la crisis financiera reportada entre el 30 de abril y el 8 de mayo —cuando se informó pérdidas por US$ 111 millones—; el proceso de crisis y salvataje financiero desarrollado entre el 2 y 28 de julio, el 30 de agosto y del 1 al 30 de setiembre; y la remoción de Alejandro Narváez y nombramiento de un nuevo directorio entre el 17 y 27 de octubre y del 1 al 18 de noviembre.

No obstante, de acuerdo con los estados financieros más recientes reportados ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), las pérdidas acumuladas alcanzan US$ 468 millones a febrero de 2026, lo que evidencia la profundidad del deterioro financiero.

Petroperú fue la empresa con mayor recurrencia de crisis en 2025.

LEA TAMBIÉN: Minera Poderosa hace llamado tras el asesinato de 13 trabajadores secuestrados

Los otros cinco episodios correspondieron a temas operativos y ambientales: cortes del Oleoducto Norperuano (8–26 de febrero), contaminación en el mar de Talara (10–14 de febrero), inoperatividad de una planta clave de la refinería (3–8 de abril), problemas sindicales y huelga de trabajadores (14–30 de abril) y un nuevo derrame en Lobitos (8–15 de julio).

Cuando una crisis se vuelve recurrente y combina frentes financieros, operativos y de gobernanza, puede transformarse en un conflicto estructural que tensiona la relación de la empresa con el Estado, el mercado y la opinión pública.

GESTIÓN PREVENTIVA BAJO PRESIÓN POLÍTICA

De acuerdo con el informe, el 51% de las crisis tuvo origen interno, lo que evidencia debilidades en prevención, control y cultura corporativa. En paralelo, los factores exógenos alcanzan el 32%, impulsados por decisiones del Congreso, inseguridad pública e inestabilidad institucional.

De cara a 2026 —año electoral—, Oviedo advirtió que el entorno político podría seguir condicionando la confianza, la inversión y la producción.

Si bien el estudio no incluye encuestas de percepción específicas, el impacto reputacional puede medirse en la pérdida de vínculos con stakeholders, clientes e instituciones. Cuando se quiebran esos puentes, la recuperación operativa se vuelve más compleja y, en el tiempo, puede traducirse en impacto económico. En ese contexto, dos empresas ubicadas dentro del Top 5 del ranking se contactaron posteriormente con OBICOM para conocer en detalle la evaluación.

¿MENOS CRISIS ESTATALES O MAYOR IMPACTO PRIVADO?

Ahora bien, el año pasado Oviedo sostuvo que los directivos de empresas estatales suelen carecer de la autonomía y capacidad decisoria que tienen sus contrapartes privadas para enfrentar situaciones críticas.

En 2025, sin embargo, las empresas públicas no dominan el top del ranking. Consultado sobre ello, el director de OBICOM consideró que la menor presencia no necesariamente refleja una mejora en la gestión estatal, sino que las crisis privadas fueron más llamativas por su impacto en vidas humanas y salud pública.

Casos como los problemas operativos vinculados a la inauguración del nuevo aeropuerto —cancelaciones de vuelos, fallas en sistemas y conflictos sindicales— pasaron a un segundo plano una vez que la operación se estabilizó.

En contraste, los episodios privados que involucraron muertes o afectaciones a la salud generaron un nivel de conmoción mucho mayor. “Hay una enorme sensibilidad para ese tipo de problemas y yo creo que por eso las crisis de empresas privadas han sido más notorias en este año”, afirmó.

FICHA TÉCNICA