Las crisis reputacionales suelen originarse en fallas internas de las organizaciones. (Imagen: referencial)
Las crisis empresariales en el Perú mostraron en 2025 una combinación de fallas internas, presión política e inseguridad, con un fuerte impacto cuando estuvieron vinculadas a muertes o riesgos a la salud. El II Informe del Ranking de Crisis Reputacional de Empresas 2025, elaborado por el Observatorio de Imagen y Comunicación (OBICOM), registró 41 casos durante el año y consolida cerca de 70 episodios analizados en los dos últimos periodos.

