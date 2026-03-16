El fundador y director ejecutivo del gigante de los semiconductores Nvidia, Jensen Huang, inauguró este lunes la conferencia de desarrolladores GTC en San José (California), un evento multitudinario conocido como el “Super Bowl de la inteligencia artificial (IA)” en el que proyectó que los pedidos de la compañía alcanzarán el billón de dólares para el año 2027.

Ante un auditorio abarrotado y vistiendo su icónica chaqueta de cuero negro, Huang describió un panorama de crecimiento exponencial.

La nueva estimación de ingresos duplica los US$ 500,000 millones proyectados el año pasado, un auge cimentado en las plataformas de chips Blackwell y la próxima generación, denominada Vera Rubin.

Con una capitalización de mercado que ronda los US$ 4.5 billones, Nvidia se consolida como la empresa cotizada más valiosa del mundo, registrando 11 trimestres consecutivos con crecimientos superiores al 55%.

Vera Rubin para la IA agéntica

Huang anotó que la plataforma Vera Rubin, que llegará al mercado a finales de año con 1,3 millones de componentes, ayuda a las empresas de IA a desarrollar e implementar sus herramientas de IA.

Vera Rubin recibe nuevas actualizaciones para facilitar el manejo de la IA agéntica, la cual implica tareas que requieren una mayor intensidad computacional.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, pronuncia su discurso de apertura en la conferencia anual de desarrolladores GTC de la compañía, celebrada en el SAP Center de San José, California, el 16 de marzo de 2026. (Foto de JOSH EDELSON / AFP)

La compañía presentó una nueva CPU Vera que, según afirma, “ofrece resultados con el doble de eficiencia y un 50% más de rapidez que las CPU tradicionales”.

Asimismo, se presentó la Unidad de Procesamiento de Lenguaje (LPU) Nvidia Groq 3, el primer chip nacido tras la adquisición de activos de la empresa emergente Groq por US$ 20,000 millones, la mayor operación en la historia de la firma.

Del espacio al “gaming” fotorrealista

Nvidia aprovechó la cita para anunciar su salto a la “última frontera” con Vera Rubin Space-1, una computadora diseñada específicamente para operar en el espacio.

El objetivo es establecer centros de datos en órbita (ODC) para procesar información en tiempo real.

“Es algo muy complicado; en el vacío no hay conducción ni convección para disipar el calor, solo radiación”, advirtió Huang sobre los retos de refrigeración.

En el ámbito del entretenimiento, la compañía presentó DLSS 5, vanguardista tecnología que Huang calificó como el “momento GPT para los gráficos”.

Este modelo promete equiparar la calidad visual de los videojuegos con las superproducciones de Hollywood y se usará en títulos como ‘Resident Evil Requiem’ y ‘Assassin’s Creed Shadows’ en otoño.

Por último, Nvidia y Uber anunciaron un acuerdo para lanzar una red global de robotaxis autónomos.

El servicio, basado en la plataforma Nvidia Drive Hyperion, comenzará a operar en Los Ángeles y San Francisco en la primera mitad de 2027, con planes de expansión a 24 ciudades para 2028.

Nvidia CEO Jensen Huang is joined at the stage by a Disney animatronic robot during his keynote address at the company's annual GTC developers conference at the SAP Center in San Jose, California, on March 16, 2026. (Photo by JOSH EDELSON / AFP)

La aparición de Olaf

La conferencia también dejó espacio para la robótica y la gran sorpresa fue cuando Huang presentó a un robot de Olaf -el muñeco de nieve de la película de ‘Frozen’- fruto de una colaboración con Disney.

Como viene siendo habitual en la conferencia de desarrolladores GTC, la gran protagonista fue la IA.

Huang anotó que emplea a diario la IA generativa, concretamente que utiliza ChatGPT, y reveló que el 100% de los ingenieros de Nvidia trabajan asistidos por modelos como Claude Code, Codex y Cursor.

“Hemos pasado de una IA que percibía a una que genera, razona y, finalmente, puede trabajar”, señaló.