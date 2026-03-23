“Lamentamos profundamente anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer”, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico. “Su familia ha solicitado privacidad en este difícil momento”.

Radvinsky compró una participación mayoritaria en la plataforma en 2018 y la convirtió en un fenómeno cultural que transformó la industria pornográfica al permitir que los creadores cobren directamente por su contenido. Era dueño de la empresa matriz de OnlyFans, Fenix International Ltd., según la última presentación de la compañía en el Reino Unido.

Planes

Antes de su muerte, Radvinsky mantenía conversaciones para vender una participación mayoritaria en OnlyFans, una controvertida plataforma de contenido generado por usuarios que ganó notoriedad durante los confinamientos por el Covid.

Fundada en 2016 por el padre e hijo británicos Guy y Tim Stokely, OnlyFans alojaba material pornográfico prohibido en la mayoría de las redes sociales. Durante la pandemia, muchos actores de cine para adultos y trabajadores sexuales recurrieron a la plataforma como fuente alternativa de ingresos.

Un letrero de neón de OnlyFans Ltd. en la ventana de las oficinas de la compañía en Londres, Reino Unido, el viernes 4 de octubre de 2022.

Radvinsky buscaba vender una participación del 60% que le daría a la empresa un valor empresarial de alrededor de US$ 5,500 millones.

Architect Capital, una firma de inversión poco conocida con sede en San Francisco, mantuvo conversaciones para liderar una oferta con capital y cerca de US$ 2,000 millones en deuda, según una persona familiarizada con el asunto. Hasta febrero, las conversaciones seguían en una etapa inicial, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque las deliberaciones son privadas.

Patrimonio

Radvinsky se pagó a sí mismo alrededor de US$ 1,800 millones en dividendos de la plataforma desde 2021. Su patrimonio neto estaba valorado en US$ 3,800 millones hasta mayo pasado, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Eso fue antes de que OnlyFans revelara un pago de dividendos de US$ 700 millones a Radvinsky en agosto.

Si bien la empresa ha intentado atraer a creadores más convencionales, como chefs famosos y atletas, sigue siendo conocida por su contenido para adultos.

OnlyFans cobra una comisión del 20% en la mayoría de las suscripciones y contenidos vendidos en la plataforma. En 2024, la empresa reportó más de 4.6 millones de cuentas de creadores y unos 377 millones de usuarios, con ingresos de US$ 1,400 millones.

Trayectoria

Nacido en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, la familia de Radvinsky se mudó a Chicago cuando era niño. Estudió economía en la Universidad Northwestern.

Comenzó a administrar sitios pornográficos cuando era adolescente, según el Wall Street Journal. Uno de sus sitios web, llamado MyFreeCams, fue pionero en permitir que las personas pagaran por contenido explícito en línea.

Radvinsky residía recientemente en Florida, según su sitio web. OnlyFans señaló que Radvinsky, quien dio pocas entrevistas y declaraciones públicas, apoyó “varios proyectos filantrópicos a nivel global”.

Donó a organizaciones benéficas como el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, iniciativas de código abierto y la West Suburban Humane Society, según su sitio web.

OnlyFans indicó que Radvinsky trasladó su propiedad a un fideicomiso en 2024.

Elaborado con información de Bloomberg