La mayor parte de la población de hipopótamos vive en la Hacienda Nápoles, que solía ser de propiedad de Pablo Escobar. (Foto: Difusión)
La mayor parte de la población de hipopótamos vive en la Hacienda Nápoles, que solía ser de propiedad de Pablo Escobar. (Foto: Difusión)
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Agencia EFE
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El heredero multimillonario indio Anant Ambani ha ofrecido al Gobierno colombiano llevarse 80 hipopótamos a su propio centro de rescate de fauna en el oeste de la India, después de que Bogotá autorizara la eutanasia para controlar a esta especie invasora introducida en el país por el narcotraficante Pablo Escobar.

“Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. , declaró el magnate en un comunicado publicado este martes.

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Una especie invasora

Ambani, el hijo menor del hombre más rico de Asia y directivo del imperio empresarial Reliance Industries, propuso que los hipopótamos sean trasladados al centro de conservación Vantara, en el estado de Gujarat, el cual ya alberga a primates, grandes felinos, elefantes y otros animales rescatados.

Colombia lleva años debatiendo qué hacer con los casi 200 hipopótamos salvajes que habitan las riberas del río Magdalena, en el centro del país.

En los años ochenta, cuatro ejemplares de esta especie invasora fueran introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar y comenzaron a reproducirse hasta llegar a la cifra actual.

A mediados de abril, Ministerio de Ambiente colombiano anunció que sacrificaría a 80 de estos animales para frenar una reproducción que, sin medidas de control, podría elevar la población hasta los mil para 2035, según estimaciones de la propia cartera.

Según la ministra, Irene Vélez, tuvieron que adoptar esa decisión, después de que ningún país aceptara recibir a los hipopótamos.

Riesgos para las personas y los ecosistemas

“La compasión y la seguridad pública no son fuerzas opuestas. Con ciencia sólida y una planificación cuidadosa, es posible proteger a las comunidades ribereñas, preservar los ecosistemas y salvar la vida animal. Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija», afirmó Ambani en un comunicado.

Las autoridades y expertos colombianos advierten que la presencia de hipopótamos pone en riesgo los ecosistemas acuáticos, y en especial a especies nativas como el manatí.

Al ser animales territoriales y agresivos, suponen también un riesgo para las comunidades ribereñas, según un informe del Instituto Humboldt de 2022.

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