"La menor cantidad de ahorros de largo plazo peruanos dificultará la conexión con el mundo corporativo, y los costos de la deuda dependerán más del apetito por riesgo global que de las condiciones del mercado financiero local", analiza el VP de Inversiones de AFP Integra. Foto: Agencia Andina
Jean Pierre Fournier
Jean Pierre Fournier

Los retiros de los fondos de pensiones de las AFPs han abierto la discusión sobre sus posibles efectos en los mercados financieros locales. Es lógico pensar que la demanda de papeles peruanos caerá en el corto plazo, pero considero que los precios de la moneda, acciones y bonos peruanos se moverán más al “son” de los mercados internacionales que al ritmo de pagos de los retiros —al menos hasta que el ruido electoral afecte la percepción de riesgo del país—. Podemos debatir sobre cuánto ha impactado la serie de retiros en los precios de los activos locales, pero aquí les alcanzo mis conclusiones preliminares.

