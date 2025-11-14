Renta variable. "Los cambios que ocurren en el mundo podrían terminar beneficiando a la renta fija de los países de nuestra región, por cuatro razones", comenta Daniel Velandia. (Foto: Archivo de GEC)
Renta variable. "Los cambios que ocurren en el mundo podrían terminar beneficiando a la renta fija de los países de nuestra región, por cuatro razones", comenta Daniel Velandia. (Foto: Archivo de GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Daniel Velandia
Daniel Velandia

¿Estamos entrando en un nuevo orden mundial en medio de las crecientes tensiones comerciales y geopolíticas? Si bien la respuesta no es clara, no cabe duda de que muchas cosas sí están cambiando.

TE PUEDE INTERESAR

Fondos mutuos de renta fija vs. renta variable: ¿cuál es mejor en el contexto actual?
Credicorp Capital: la FED y sus decisiones, ¿actúa a ciegas?
Dólar global: ¿realmente se mantendrá débil? Análisis de Credicorp Capital
Credicorp Capital: ¿El sol ‘suizo’?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.