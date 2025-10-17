La estabilidad económica alcanzada se debe al buen manejo del BCRP.
La estabilidad económica alcanzada se debe al buen manejo del BCRP.
Únete a nuestro canal
Jean Pierre Fournier
Jean Pierre Fournier

Muchos inversionistas internacionales se preguntan ¿Cómo el Perú puede mantener un crecimiento positivo, una inflación baja y una moneda estable con toda la incertidumbre política que nos ha tocado vivir en los últimos años? Y es que no es normal que en solo 5 años hayamos tenido 6 presidentes.

TE PUEDE INTERESAR

Perú, no perdamos la oportunidad: ¿cómo aprovechar los vientos externos favorables?
Más déficit fiscal y deuda en Estados Unidos, ¿es sostenible su crecimiento?
Rendimientos en 2025: ¿una inconsistencia del mercado financiero?

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.