Christopher Murdoch, gerente general de Cidasa, precisó que la firma, dedicada a la producción y comercialización de artículos de aseo personal, tocador y productos derivados, registra en el Perú diferentes marcas propias, destacando principalmente, Fresh, Bonalife, Bonfino, Cecibón y, recientemente, Zazo. Dichos sellos aluden a sus categorías representativas, como son jabones de tocador, colonias, jabón hotelero y ahora también jabón de lavar.

“Si bien fabricamos brillantinas, vaselinas y también otros productos de cuidado personal, nuestras principales categorías son jabones y colonias, donde constantemente trabajamos planes de innovación e introducción de nuevos productos”, explicó Murdoch.

La fábrica de Cidasa se encuentra en el Parque Industrial de Arequipa, donde cuenta con un área de 18,000 metros cuadrados (m2) en el que se alojan las plantas de jabones; envases plásticos; y productos líquidos. “Estamos muy orientados a la introducción de marcas del cuidado personal y de la piel. De hecho, tenemos en el segundo semestre entre 6 y 8 lanzamientos en diferentes categorías”, remarcó el ejecutivo.

Relanzamiento y oportunidades de exportación

Murdoch señaló que, como parte de los proyectos que tiene la compañía, alistan el relanzamiento de la línea de colonias de la marca Cecibón, lo que incluye cambio de imagen, nuevo envase e incluso variación de la marca. De este modo, en adelante, estas fragancias se venderán bajo el paraguas del sello Valle Sagrado.

“Hay mucha competencia y no necesariamente formal, que lamentablemente nos han copiado la imagen de los productos. Entonces, el cambio radical responde a una necesidad de diferenciarnos, manteniendo la esencia del producto y los mismos precios en nuestras 23 variedades de colonias”, adelantó.

El ejecutivo dijo que, a partir de este relanzamiento también buscan nuevas oportunidades no solo en el mercado local, sino también en los destinos de exportación y otros países con potencial de ingreso. Actualmente, la firma realiza envíos directos de la marca Cecibón (ahora Valle Sagrado) a Estados Unidos y Colombia, aunque a través de aliados los productos también tienen presencia en otros países de la región e incluso Europa .

“Creemos que esta nueva marca va a robustecer la línea de colonias y nos va a generar más valor, lo cual nos permitirá capitalizar en países de la región. A ello, sumamos que vemos a Europa como un mercado para ingresar y a Estados Unidos como un destino con espacio para crecer”, precisó.

Cidasa relanza su línea de colonias en sus 23 variedades. (Foto: Cidasa)

Maquila y posicionamiento en canales

Hoy, cerca del 40% de la facturación de Cidasa proviene de la maquila de productos a terceros; entre los que se encuentran clientes locales y también empresas de Estados Unidos y Chile. Los productos que se fabrican para estos destinos son jabones (como el caso de jabón Moncler de Grupo Cala), seguidos de colonias.

“Somos la segunda planta de jabón más grande del Perú; tenemos varias marcas a las cuales les preparamos los jabones. Creo que todos los jabones que se hacen en Perú y que provienen de empresas que no tienen fábrica, puedo atreverme a decir que lo fabricamos nosotros”, indicó.

No obstante, Murdoch incidió en que el foco de la empresa está en obtener mayor mercado por medio de las marcas propias, siendo que ahora los esfuerzos se orientan a ese objetivo. En esa línea, el ejecutivo afirmó que persiguen mayor presencia en el canal moderno, especialmente, en tiendas de descuento y conveniencia.

“El canal tradicional es muy fuerte en el Perú y también es donde vendemos más, con una representación de casi el 70% de nuestra facturación, con distribuidores, mayoristas, brókers. Sin embargo, sabemos que hay oportunidades en los discounters, tiendas de conveniencia y canales digitales. Por ejemplo, hoy nuestras colonias están en cadenas de farmacias y quisiéramos usar este canal para llegar también con otros productos”, finalizó.

Christopher Murdoch, gerente general de Cidasa. (Foto: Cidasa)

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