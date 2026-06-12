En setiembre, Cidasa cumplirá 60 años en el mercado. (Foto: Cidasa)
En setiembre, Cidasa cumplirá 60 años en el mercado. (Foto: Cidasa)
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Mayumi García
mailMayumi García

En los últimos tres años, Consorcio Industrial de Arequipa (Cidasa) ha invertido más de S/ 10 millones en mejoras relacionadas a infraestructura, capacidad de producción y lanzamientos de portafolio. Así, los esfuerzos de la arequipeña, con cerca de 60 años en el mercado, se concentran en seguir optimizando cartera; además, de incrementar penetración de mercado local con sus marcas propias.

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