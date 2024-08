A través de un informe técnico sustentatorio (ITS) presentada al Ministerio de la Producción (Produce), Cidasa planteó el proyecto “ampliación y mejoramiento de componentes auxiliares e implementación de mejoras tecnológicas en el proceso de saponificación en la Planta industrial sede Arequipa”. En esta se detalla que la inversión que involucraría esta iniciativa rondaría los US$ 2.1 millones.

Según se detalla en el documento, para la implementación del nuevo sistema del proceso de saponificación se realizará un desembolso de US$ 300,000. Mientras que US$ 250,000 será para el tendido de cableado interno, US$ 300,000 para la ampliación y habilitación de instalaciones auxiliares, US$ 550,000 para la automatización de la planta laboratorio y US$ 700,000 para implementar los nuevos equipos para mejorar la producción de jabón.

Asimismo, Cidasa especificó que la ejecución de dicho proyecto será de aproximadamente seis meses con una vida útil de 20 años para el nuevo sistema del proceso de saponificación mediante crutcher y las ampliadas instalaciones auxiliares, 30 años para el tendido de cableado eléctrico interno, y 15 años para las maquinarias automatizadas de la planta laboratorio y las renovadas máquinas de producción en la planta de jabón.

Mejorar producción

Actualmente, la planta de laboratorio el proceso de llenado, ordenado y tapado, etiquetado de botellas, armado y cerrado de cajas corrugados se desarrollan manualmente. Ante ello, lo que buscan es automatizar las líneas productivas de colonia y vaselina, así como incrementar su capacidad actual máxima de producción promedio de 225 toneladas por mes a 360 toneladas.

“La producción promedio de jamones por cada línea productiva es de 166 toneladas por mes actualmente, y con el funcionamiento de las nuevas maquinarias se proyecta que subirá a 348 toneladas por cada línea de producción”, precisa la compañía respecto al impacto que se vería en su planta de jabón.

Para que esta iniciativa pueda concretarse, Cidasa presentó el ITS ante el Produce a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población hasta el 27 de agosto de este año, en el marco del reglamento de Participación Ciudadana.

