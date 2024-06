Además, para Isaac Foinquinos, economista senior de Macroconsult, la expectativa que tenía el banco central para el sector se habría reducido a consecuencia de los resultados que tuvo la industria no primaria en los primeros tres meses del año (-1.8%), que fueron más bajos de lo que se proyectaba.

Esto se debió principalmente por menores producciones de productos metálicos, minerales para la construcción, y pinturas, así como de inversiones pertenecientes a los bienes orientados al mercado externo, como tejidos y artículos de punto, e hilados, tejidos y acabados; y las de insumos, como vidrio, explosivos, harina de trigo, envases de papel y cartón, y alimentos para animales.

“A principios del año se esperaba una mayor recuperación de algunas ramas como, la industria cementera. Digamos que en enero empezó bien el año, creciendo a tasas más fuertes, pero ya en febrero y marzo, vino por debajo de lo esperado y eso se ha sumado a que otras categorías todavía siguen deprimidas”, comentó Foinquinos a Gestión.

El economista indicó que la producción de las ramas vinculadas a la inversión no viene mejorando. Particularmente en el caso de cemento, explicó, se ve tasas bajas porque la autoconstrucción sigue golpeada por el menor crecimiento del consumo privado y porque, durante el ‘boom’ de construcción que hubo en pandemia, ya se construyó para los siguientes cuatro años.

“Ahora lo que estamos observando es simplemente un ajuste. La producción local de cemento en los primeros cuatro meses del año ha caído y materiales de construcción también viene retrocediendo fuerte, en 7.7%, a abril . En vidrio, que se utiliza para revestimientos de las estructuras, retrocede casi 40%. Vemos todavía debilidad de esas industrias vinculadas a la construcción”, sostuvo.

El gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Antonio Castillo, coincide en que el ajuste en la proyección del BCRP está relacionado a que no se ven mejores expectativas de crecimiento en las inversiones del sector.

“Creo que el BCRP ve que la industria de bienes intermedios no va a crecer tanto porque el sector inmobiliario privado, en cuanto a las inversiones en el rubro de construcción, no está reaccionando como se pensaba”, refirió.

Proyecciones

Pese a esto, Castillo indica que se esperaría que al cierre del año la manufactura no primaria alcance un crecimiento de alrededor de 3%. Anteriormente, a fines del 2023, la SNI esperaba que la manufactura no primaria crezca 1.7%

El representante del gremio empresarial comentó que las expectativas que tienen para la industria no primaria estarán al alza ante una mayor demanda que se comenzó a observar entre abril y mayo debido a una reducción de la inflación y la mejora de la capacidad de compra.

“En bienes de consumo estamos creciendo 9% (hasta abril) y esperamos seguir en niveles similares. En bienes intermedios, el crecimiento sería de 2.5%, mientras que en bienes de capital esperamos que se recupere sobre todo en la línea de bienes o máquinas para el sector de minería, agroindustria y muebles. Las demás partidas del sector metalmecánico sí están caídas básicamente por temas de competencia y problemas que hay con el acero”, añadió.

Adicional a esto, Castillo considera que tanto los retiros de los fondos de AFP como de las cuentas de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) van a generar una fortalecimiento de la demanda interna.

En tanto, Foinquinos indica que si bien en los últimos meses se ve cierta recuperación en la industria, la expectativa de Macroconsult es menor. El economista calcula que entre mayo y diciembre la producción de la manufactura no primaria crecería alrededor de 3%, lo cual sumando a los resultados de los primeros cuatro meses del año darían un promedio de 2% al cierre de este año .

La proyección de la consultora señala que este crecimiento de cerca de 2% para el sector no primario en el 2024 estaría impulsada principalmente por el mayor consumo privado, con las ramas de alimentos y textiles.

“Sería una recuperación incompleta, básicamente impulsada por las ramas relacionadas a consumo masivo, por ejemplo, alimentos, textiles, por la mejora del mercado laboral, la menor inflación, y el retiro de las AFP”, explicó.

El economista añade que en la industria textil se observa una recuperación importante debido a que la temporada de invierno está más fuerte de lo que se esperaba, con lo que el rubro experimentará un fuerte rebote a comparación del 2023.

Recuperación total tardaría

La manufactura no primaria no lograría una recuperación total este año . En el 2023, este rubro cerró el año con una caída de 7.9% en medio de un escenario de recesión y, pese al avance proyectado para el 2024, el avance de entre 2% y 3% que se espera para la industria no primaria no permitiría alcanzar los niveles previos.

“Lamentablemente es difícil recuperar los niveles de antes del 2023 porque también el entorno para las inversiones y para la contratación se han deteriorado en el caso de la manufactura no primaria”, señaló Foinquinos.

El economista de Macroconsult indica que la industria no primaria seguiría creciendo el próximo año, pero no sería mejor que este año, especialmente teniendo en cuenta que en el 2025 no se tendría el efecto de los retiros de las AFP.

“El próximo año de todas maneras la recuperación de la manufactura no primaria va a ser una tasa muy similar al de este año. Este año va a haber un efecto rebote por el tema de los textiles y ya el próximo año va a crecer a un ritmo más en línea con el PBI”, agregó.

Para el 2026, advierte, habrá una mayor incertidumbre por las elecciones presidenciales y “si todo sale bien podríamos tener un mayor crecimiento”, pero será más difícil lograr en este escenario.

