Proyección del PBI en los próximos meses

Cabe precisar que el crecimiento del PBI en abril se debe a un efecto estadístico del 2023.

“Hay una pequeña distorsión, por lo que es difícil asegurar que vamos a mantener ese ritmo de crecimiento del 5% en los siguientes meses. Se proyectó que el Perú crecerá de 2.8% a 3% al año; eso significa que un mes de 5% no va a estar acompañado [otros meses] por un crecimiento tan alto. Habrá altibajos porque va a ser difícil sostener este 5%”, explica Enrique Díaz Ortega, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Por su parte, Juan Carlos Odar, economista y director de Phase Consultores, menciona que hasta el mes de julio, se presentarán factores favorables que resulten en tasas por encima de lo previsto para este 2024. Posteriormente, los registros variarían.

“No se descarta que en mayo y junio haya un crecimiento por encima del 3%. No es descabellado. Sin embargo, después de julio, la tasa de crecimiento se moderará y veamos un crecimiento de 2 a 2.5% en los últimos cuatro o cinco meses del año”, comenta.

En este marco, Enrique Díaz resalta que el crecimiento del 5.28% es un “pequeño aliento” ante la tendencia negativa que registraba el país, pero que está “bastante bajo de lo que necesita crecer el Perú”.

“Para salir de índices tan complejos como la pobreza, el Perú debería crecer entre 5% y 6% de manera sostenida. Un 3% es un indicador bueno contra el defecto que venimos registrando anteriormente, pero no es un indicador suficientemente bueno. Asimismo, no solo se trata de crecer, sino hacerlo de manera recurrente porque si no no habrá cambios”.

El resultado del PBI en abril es un “primer peldaño” de lo que se anhela tener durante el año. No obstante, si se acumulan registros similares durante tres o cuatro meses, “se podría decir que se ha estabilizado una recuperación y se puede seguir avanzando”, agrega el especialista.

Por su parte, Juan Carlos Odar señala que hemos salido de la recesión, pero no hay un crecimiento como tal. El Perú ha dejado de caer, pero la recuperación que presenta es bastante lenta: “El problema no es que estemos en caída, sino que el impulso de la recuperación no es notorio”.

Análisis de los sectores que definirían el resultado del PBI

Sector agropecuario

El INEI registró un aumento del 23.69% en el sector agropecuario, impulsado por el sector agrícola, que creció un 36.01%. Ello se debe a una mayor cantidad de cultivos y a las condiciones climáticas favorables.

Juan Carlos Odar señala que este 2024, la agricultura se encuentra en una fase de recuperación frente a los malos resultados del 2023: “Definitivamente, este sector debería ganar velocidad en estos meses. El año pasado, en mayo y junio, se tuvo resultados bastante malos; ahora, se presentaría un contexto favorable”.

Díaz coincide con Odar, puesto que el sector agrícola es “más estable, especialmente por las exportaciones”.

La agricultura impulsaría el crecimiento del PBI. Foto: gob.pe

Sector construcción

Enrique Díaz considera que todos los sectores van a registrar altibajos los próximos meses, incluyendo el comercio y servicios. Sin embargo, el único que podría mantenerse en el tiempo es el sector construcción.

“Construcción continuará sobre todo por la inversión pública. Es de esperarse que también haya una recuperación de la parte privada en la medida en que la demanda interna estaría hacia el alza. Además, este impulso se ve favorecido con el vínculo que tiene con otros sectores como manufactura, comercio, transporte, etc. Considero que es un sector positivo, dinamizador y tendría un mejor desempeño en los siguientes meses”, sostiene Odar.

Sector pesca

En el sector pesca, se registró un crecimiento del 158.4% por el mayor desembarque de especies de origen marítimo destinadas al consumo humano indirecto. Sin embargo, ante el final de la temporada, estas cifras no serían las mismas los próximos meses.

“Pesca es el sector más irregular que hay. El crecimiento ha sido impresionante, pero es porque los meses anteriores fueron muy malos. Difícilmente se va a repetir ese crecimiento”, considera Enrique Díaz.

Sector minería

Perú es un país minero; sin embargo, este sector registró un -4.34% debido a la baja producción minera metálica (-4.5%) y por la menor producción de cobre (-8.2%), zinc (-29.7%) y plomo (-1.5%).

Por ello, “es complicado tener tasas de crecimiento fuertes porque no hay nuevos proyectos que estén estimulando el sector como en el 2023. Ahora, básicamente lo que mejoraría en los resultados es algún estímulo que puede generarse a los productores vinculado con los altos precios internacionales. No solo con el cobre, sino también el oro y la plata”, señala Odar.

“El crecimiento va a ser más moderado que en abril, pero sí se espera que habrá un ritmo de crecimiento más cercano a 0%, que positivo”, agrega.

Problemas de minería ilegal impactarían cifras en el PBI del sector. Foto: gob.pe

Sector alojamiento y restaurantes

Según el informe del INEI, este sector disminuyó en un 3.47% debido a la menor actividad del servicio de restaurantes. Ello pese a que se esperaba un movimiento en el turismo más alto.

Juan Carlos Odar explica que los precios del menú no están creciendo, como pasa en los alimentos para consumir en el hogar, porque “el servicio de restaurantes se mantiene con un ritmo elevado de precios. Se puede pensar en que los servicios mantienen una dinámica de precios que dificulta la rápida moderación. Como en los restaurantes no bajan los precios, tampoco se dinamiza el sector”.

Factores que influirían en una caída del PBI

La proyección de crecimiento del país es de 2.8% a 3%, pero presenta riesgos por factores, especialmente, internacionales.

Enrique Díaz explica que si el Sistema de la Reserva Federal (FED) mantiene altas tasas, “iría un poco en contra de los intereses porque mantiene los costos financieros altos”.

En cuando a los conflictos armados, comenta que “sería favorable que no haya perturbaciones geopolíticas. Vemos países que todavía se encuentran en guerra y eso impacta temas como el petróleo, las exportaciones, entre otras”.

Finalmente, en cuanto a los factores internos, señala que el desacuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo iría en contra del crecimiento del PBI porque “estamos a la sombra de que nos bajen la calificación de riesgo y el panorama político puede afectar el crecimiento”.

SOBRE EL AUTOR Fiorella Hokama Periodista. Bachiller en la Universidad San Martín de Porres con experiencia en medios digitales. Actualmente, me desempeño como Redactora Web en Gestión con gran interés en temas económicos y las finanzas.