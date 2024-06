Luego de varios meses en negativo, el empleo en el sector de Pesca ya muestra señales de recuperación. Si bien los datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportaron una caída de 10.4% en el empleo formal y privado en el sector pesquero, en abril creció 2.4% con alrededor de 1,000 puestos formales adicionales y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) proyecta que continuaría con esta tendencia en los siguientes meses.

Para el presidente de la SNP, Eduardo Ferreyros, durante el segundo trimestre del año se verá una mejora del empleo formal debido a la apertura de la primera temporada de pesca de anchoveta , que inició a mediados de abril y habría alcanzado cerca del 100% de la cuota establecida por el Ministerio de la Producción (Produce).

“Sin ninguna duda. Ello (la recuperación del empleo) se verá reflejado en los resultados del segundo trimestre por la apertura de la temporada de pesca de anchoveta en la zona centro norte que está por terminar”, comentó a Gestión.

De hecho, esta primera temporada de pesca ha llevado a que la producción del sector pesquero alcance un crecimiento de 158.4% en abril, según recientes datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Mientras que, según el BCRP, en abril esta actividad económica ya está generando 21,000 empleos formales en empresas privadas.

Con los resultados de la presente temporada de pesca, la SNP estima que se estarían reactivando los 250 mil puestos de trabajo que genera la captura industrial de recursos pesqueros.

Esto también impulsa la reactivación de 3,500 micro y pequeñas empresas (mypes) que forman parte de la cadena de valor de las principales ciudades pesqueras como Chimbote, Chicama, Callao y Pisco. Esas mypes están dedicadas al mantenimiento de equipos, mecánica, logística, transporte, almacenamiento, entre otras.

“Asimismo, con la reactivación del sector pesquero unos 18,000 tripulantes de las embarcaciones industriales retomaron su empleo lo que representa un ingreso mensual de S/ 63 millones en salarios, aproximadamente”, indicó Ferreyros.

El mayor desembarque de especies marítimas, especialmente anchoveta para harina y aceite de pescado, también impulsa los empleos en la industria manufacturera. De acuerdo con Produce, en abril se han generado U$S 385 millones y beneficiado a más de 11 mil peruanos con trabajo directo y creando más de 30 mil en puestos de trabajo indirecto en la producción industrial del rubro pesquero .

Podría haber menos empleo en pesca de consumo directo

En cuanto a la pesca de consumo humano directo, el empleo ha venido creciendo durante los primeros meses del año, pero no se esperan mejores resultados para los próximos meses. El presidente de la Asociación de Conserveros de Pescadería del Perú, Jesús Veliz, señala que en su rubro se han generado hasta un 30% más de empleos entre enero y abril debido a los mayores recursos obtenidos durante el verano .

“En Chimbote son 20 plantas que están operativas, en empleo directo e indirectos se generan 20,000 puestos de trabajo, ha ido mejorando en comparación al año pasado. Hasta abril hubo abundancia de bonito, después hubo un poco de jurel, pero ahorita está bajo, probablemente porque las aguas se están enfriando”, sostuvo.

Aunque sí hay captura de anchoveta para consumo humano directo, Veliz indica que la escasa presencia de bonito, caballa y jurel podría afectar los niveles de empleo en las plantas durante los siguientes meses.

“La tendencia de empleo es negativa porque no hay presencia de recursos. Si no hay recursos se reduce la mano de obra, no todas la plantas trabajan con anchoveta. Pero, esperamos que (los niveles de empleo) no caiga más de 50%”, refirió.

Empleos relacionados a exportaciones

Si bien, en general, se estima que hay una recuperación en el empleo del sector pesquero desde abril, los puestos de esta actividad relacionados a las exportaciones aún están en rojo.

La Asociación de Exportadores del Perú (Adex) indica que, en abril, el empleo asociado al comercio exterior de productos hidrobiológicos tradicionales cayó 63.5%, mientras que los puestos laborales relacionados a los envíos no tradicionales de pesca y acuicultura se redujeron en 55.6%.

De enero a abril, los puestos de trabajo en la pesca tradicional se redujeron en 28.4%, mientras que en pesca y acuicultura no tradicional habían -46.9% menos que hace un año.

En promedio, tanto las exportaciones de pesca tradicional como no tradicional sumaron cerca de 67,000 puestos de trabajo durante los primeros cuatro meses del año . Sin embargo, el año pasado, superaban los 126,000 empleos entre directos, indirectos e inducidos.

Pese a esto, a abril, el rubro de pesca y acuicultura fue el quinto mayor generador de mano de obra asociada a las exportaciones, con 46,875 puestos de trabajo, debido a los envíos de productos como la pota, calamares, langostinos, filetes de pescados, camarones, y conservas de atún.

