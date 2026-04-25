La controversia por las recientes declaraciones del presidente, José María Balcázar, respecto a la compra de aviones F-16 a Estados Unidos ha dejado abierta la puerta a una nueva vacancia.

De hecho, desde el Congreso de la República hay intención de presentar una moción de vacancia presidencial alegando “incapacidad ética y política”. De aprobarse, el Perú podría terminar sumando un noveno presidente en un periodo de nueve años.

Este escenario, a un mes de la segunda vuelta electoral, ¿tendría algún impacto sobre los empresarios? La Cámara de Comercio de Lima (CCL) hace un balance.

¿Otro cambio de presidente? Lo que dice el sector comercio

Vale la pena mencionar que, hasta ahora, las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para la economía rondan el 3.2% en 2026, mientras que la CCL espera una expansión de 3.1%.

Para Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL, otro cambio de administración podría no generar una gran variación en lo que se espera para la economía pues las proyecciones ya incluyen la incertidumbre política en medio de las Elecciones Generales 2026.

Explicó que, ante la incertidumbre, los empresarios no necesariamente dejan de invertir totalmente, sino que postergan sus decisiones a la espera de señales claras para retomar.

“No es la primera vez que vaya a ocurrir [una posible vacancia]. El efecto de la inestabilidad política que te hace postergar decisiones de inversión ya se ha dado, ya se tiene en cuenta en [la proyección] del PBI [...] El impacto ya está tomando en cuenta la proximidad de la segunda vuelta y el cambio de Gobierno. Ya hay un efecto por un cambio de presidente”, indicó.

Pese a ello, el experto apuntó que la sumatoria de los constantes cambios en el Gobierno ha terminado por afectar la capacidad de crecimiento del país. Es decir, esta situación es uno de los factores que ha, prácticamente, estancado en alrededor de 3% el crecimiento del PBI en los últimos años.

La relevancia de estos choques políticos radica en que el lado privado de la economía, que incluye tanto el consumo como la inversión de las empresas, representa aproximadamente el 80% del PBI, recordó el representante de la CCL.

La CCL explicó que, ante la incertidumbre, los empresarios no necesariamente dejan de invertir totalmente, sino que postergan sus decisiones a la espera de señales claras para retomar. (Fuente: Andina)

Los otros problemas que enfrentamos

Más allá del ruido político, Chávez señaló que una de las mayores debilidades institucionales derivada de la inestabilidad es la constante rotación de funcionarios públicos que evita mayores avances en proyectos.

“Puedes estar planteando un proyecto de inversión en un ministerio determinado y al mes siguiente hay otro funcionario y luego otro. Evidentemente eso te va retrasando el proceso de toma de decisiones”, indicó.

Por ahora, más allá de las reformas, el especialista resaltó la necesidad de trasladar señales de respeto a la estabilidad macroeconómica y preservar los “candados institucionales” que actualmente existen en la Constitución y en la Ley Orgánica del BCRP.

Además, entre las medidas económicas urgentes a las que debería apuntar el próximo Gobierno están las acciones para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño y fortalecer el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) para emergencias, aprovechando los altos precios de los commodities, y evitar un mayor gasto corriente.