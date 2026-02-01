Nayib Hende, CEO de Mr. Paleta, contó que vienen de un año de inversión fuerte y este verano esperan capitalizarla con mayor capacidad operativa, mejor cobertura comercial y una marca más sólida. Adicional a ello, comentó que acaban de ampliar su portafolio de productos, por lo cual esperan tener un año dinámico y cerrar con un crecimiento de 30% en ventas.

“Realizamos lanzamientos como la paleta de pistacho, una nueva línea de bombones en sabores fresa, lúcuma y pistacho, y la paleta de camu camu con leche condensada”, añadió.

Expansión

El ejecutivo indicó que actualmente cuentan con 8 tiendas propias: 6 en Chiclayo y 2 en Piura, además de más de 100 puntos de venta entre ambas ciudades, lo que nos permite una presencia muy fuerte en el norte del país.

En ese sentido, Nayib Hende mencionó que tienen planeado sumar puntos de venta este año y visionan su retorno a la ciudad arequipeña, ya que consideran que es una plaza importante para el negocio.

“Para este 2026 uno de los objetivos principales es volver a Arequipa, esta vez operando directamente el negocio. Además, venimos evaluando oportunidades en Cajamarca, Trujillo y Lima, siempre con un enfoque responsable y sostenible”, detalló.

Respecto al plano internacional, dijo que por el momento no tienen en la mira alguna incursión en otro país, sino que están enfocados en Perú.

“Lo tenemos mapeado (internacionalización), pero es un plan de mediano y largo plazo. Hoy nuestro foco está 100% en consolidar el mercado peruano, fortalecer la operación y dejar bases sólidas antes de salir al exterior”, resaltó el CEO.

Estrategia comercial

Hende mencionó que la estrategia de la marca pasa por tres ejes claros: consolidar la marca, recuperar plazas clave como Arequipa y potenciar el canal B2B.

“Este año además dimos un paso importante abriendo nuestra planta para maquila, lo que nos permite producir para grandes marcas y cadenas, ampliando el alcance del negocio”, contó.

Asimismo, señaló que la firma maneja dos líneas de negocio (B2B y B2C). Dicho esto, refirió que “el objetivo para este 2026 es crecer aproximadamente 35% en B2B gracias a la maquila y nuevos puntos de venta; y 20% en B2C con la reconquista de Arequipa”.

Plan de inversión

Más allá del crecimiento comercial, Nayib Hende comentó que este año están centrados en nuevos desarrollos de producto, optimización de procesos y en sacar el máximo provecho de la capacidad instalada de la planta gracias a la maquila para grandes cadenas y marcas.

Asimismo, indicó que estas acciones se encuentran enmarcadas en un plan de inversión superior a los S/ 2.5 millones, el cual empezó en el 2023 y tiene una proyección hasta este 2026.

Dicho plan incluye “el crecimiento de más de 350 m2 de su planta de producción (con un total actual de 1,200m2), la compra de más y mejores máquinas para poder mejorar la capacidad instalada y ofrecer la maquila bajo altos estándares de calidad como la certificación HACCP. Además, el rebranding de la marca (renovando todas las tiendas a la nueva identidad), compra de activos para crecimiento B2B, nuevos desarrollos de productos y crecimiento a nuevas ciudades”, concluyó.