El ejecutivo indicó que actualmente cuentan con 8 tiendas propias: 6 en Chiclayo y 2 en Piura, además de más de 100 puntos de venta entre ambas ciudades. (Foto: Difusión)
Mr. Paleta, heladería con nueve años en el mercado peruano, alista su regreso Arequipa y mira con buenas expectativas esta temporada de verano. La firma señaló que para este 2026 el foco está en la expansión local y espera sumar más tiendas propias.

