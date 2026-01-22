La temporada de verano ha comenzado y todos queremos refrescarnos, especialmente en los días calurosos, y qué mejor manera de hacerlo que con un rico helado. Sin embargo, al momento de adquirirlos, es fundamental saber identificar su calidad.

Es en ese sentido que el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), organismo adscrito al Ministerio de la Producción, establece nuevos requisitos que deben cumplir los helados para asegurar que estos productos sean aptos para el consumo.

La Norma Técnica Peruana – NTP 202.057:2025 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Helados. Requisitos. 3ª Edición, dispone requisitos de calidad para su comercialización y consumo en sus diferentes tipos (helados de crema, de leche y de agua).

Entre los principales requisitos de calidad, la norma indica que los helados deben tener un olor y color característico del producto; de apariencia atractiva, textura suave, de consistencia uniforme y sin presentar hielo visible, ni cristales de lactosa; además deben estar libre de gránulos de grasa y no deben contener sustancias, ni partículas extrañas .

Además, los helados deben conservarse a una temperatura máxima de menos 16 °C. Los helados duros a nivel de expendio fijo y móvil deben tener una temperatura máxima de menos 8 °C, pero si son helados blandos deberán mantenerse a menos 5 °C para asegurar la calidad del producto.

Es importante señalar que todas las mezclas líquidas para preparar el helado deben ser previamente pasteurizadas o sometidas a cualquier otro proceso de higiene aprobado, por eso es importante leer las etiquetas y composición nutricional del producto.

Encuentra tu helado preferido

La norma también especifica el porcentaje que este producto debe contener según la composición de este o de acuerdo con el sabor que lo define:

Los helados con chocolate deben contener un mínimo del 3% de cacao o chocolate si su sabor proviene exclusivamente del extracto seco magro de cacao.

si su sabor proviene exclusivamente del extracto seco magro de cacao. Los helados de fruta son postres elaborados a base de agua potable o leche, enriquecidos con frutas frescas, pulpas o productos derivados de frutas. La formulación requiere un mínimo de 20% de fruta natural; para frutas ácidas, este porcentaje se reduce al 10%, y para el limón u otras frutas con alto contenido de vitamina C, se requiere un mínimo del 5% de fruta .

. Si se emplean frutas secas o coco rallado, la adición debe ser de al menos un 5% en base seca, garantizando un producto sabroso.

Se permite la adición de bebidas fermentadas o alcohólicas (vinos, licores, destilados u otros) en una cantidad máxima del 3% .

LEA TAMBIÉN: Helados artesanales: la propuesta de FREH y Galo para alcanzar 16 locales en Lima

Se consideran los siguientes ingredientes para la elaboración del helado: azúcar, yogur, manjarblanco, grasa vegetal, proteína vegetal, frutas frescas o procesada, huevos y derivados, edulcorantes, entre otros . Así como cacao o chocolate, malta, café, entre otros.

La Norma Técnica Peruana “NTP 202.057:2026 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Helados. Requisitos. 3ª Edición, se encuentra disponible para su lectura en la plataforma “Sala de Lectura Virtual” del Inacal: https://salalecturavirtual.inacal.gob.pe:8098/