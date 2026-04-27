La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas tributarios representa una transformación significativa en la administración fiscal. En el contexto peruano, la SUNAT ha comenzado a implementar herramientas de IA para optimizar procesos y mejorar la eficiencia en la gestión tributaria.

La ciudadanía debe poder comprender, cuestionar e impugnar las decisiones tomadas por sistemas automatizados.

Estas iniciativas buscan no solo automatizar procedimientos repetitivos, sino también fortalecer la capacidad predictiva del sistema fiscal, permitiendo una fiscalización más precisa y focalizada.

Optimización de procesos y detección de inconsistencias

La IA permite analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, facilitando la identificación de inconsistencias en las declaraciones tributarias y mejorando la eficiencia en la recaudación fiscal. Los sistemas de machine learning pueden detectar patrones de evasión fiscal, realizar cruces de información con otras entidades del Estado, y prever riesgos de incumplimiento, lo que permite a la administración tributaria tomar decisiones más informadas. Además, la automatización de procesos como la verificación de comprobantes electrónicos y la generación de alertas, reduce los tiempos de fiscalización y el margen de error humano.

Comparativamente, otras entidades del Estado como la SUNARP o la SBS también han iniciado procesos de digitalización que incluyen algoritmos predictivos para la gestión documental y control de riesgos, lo cual evidencia un proceso transversal de modernización estatal orientado a la eficiencia y al control inteligente.

Mejora en la relación contribuyente-administración

La implementación de asistentes virtuales y sistemas automatizados puede ofrecer a los contribuyentes servicios más accesibles y personalizados, promoviendo una cultura de cumplimiento voluntario. Estos sistemas pueden brindar orientación tributaria las 24 horas del día, facilitar la presentación de declaraciones y pagos, y resolver consultas comunes de forma inmediata. Asimismo, la IA permite segmentar a los contribuyentes según su comportamiento fiscal, lo que posibilita una atención diferenciada y más eficiente, orientada a fomentar el cumplimiento y prevenir infracciones.

Por ejemplo, el uso de plataformas como SUNAT Virtual y el programa de notificaciones electrónicas son herramientas que han mejorado la comunicación con los contribuyentes, similares a los esfuerzos realizados por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en cuanto a la automatización de reportes regulatorios.

Responsabilidad por errores algorítmicos

La dependencia de sistemas automatizados plantea interrogantes sobre la responsabilidad en caso de errores generados por algoritmos. ¿Quién asume la responsabilidad si un sistema de IA liquida incorrectamente un tributo o impone sanciones indebidas?

En este contexto, es esencial establecer marcos legales que definan claramente la atribución de responsabilidades, tanto en el ámbito administrativo como judicial. La figura del “riesgo tecnológico” aún no ha sido adecuadamente desarrollada en nuestra legislación, lo que deja un vacío frente a posibles contingencias.

Transparencia

La opacidad en los procesos de toma de decisiones automatizadas puede afectar la confianza en el sistema tributario. Es fundamental entonces garantizar la transparencia de los algoritmos utilizados, especialmente en procedimientos sancionadores o de fiscalización.

La ciudadanía debe poder comprender, cuestionar e impugnar las decisiones tomadas por sistemas automatizados. Esto requiere que los modelos de IA utilizados sean auditables y que se establezcan procedimientos administrativos claros para su revisión.

Brecha digital y equidad

La implementación de tecnologías avanzadas puede ampliar la brecha entre grandes empresas, que cuentan con recursos para adaptarse, y las pequeñas y medianas empresas (PYME), que podrían enfrentar dificultades para cumplir con los nuevos requerimientos tecnológicos.

Necesidad de reformas normativas

La evolución tecnológica exige una adaptación del marco legal para abordar los nuevos desafíos. La Ley 31814, que promueve el uso ético y responsable de la IA en el Perú, es un paso en esta dirección, pero se requiere una regulación más específica en el ámbito tributario.

Temas como la validez de las decisiones automatizadas, la responsabilidad por errores algorítmicos, la protección de datos personales y el derecho a impugnar las decisiones de IA deben estar claramente regulados.

Conclusión

La integración de la IA en la administración tributaria peruana ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia y la relación con los contribuyentes.

Sin embargo, es crucial abordar los desafíos éticos, legales y sociales que surgen con su implementación. La adaptación del marco normativo y la promoción de la equidad en el acceso a estas tecnologías son esenciales para garantizar un sistema tributario justo y eficiente. El futuro de la tributación no debe estar determinado únicamente por la tecnología, sino también por principios de justicia, transparencia y responsabilidad.

Francisco Pantigoso Velloso da Silveira es catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC y director de la Maestría en Tributación de la UPC.