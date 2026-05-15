Wall Street terminó la sesión de este viernes en terreno negativo, golpeado por el alza del precio del petróleo y la ausencia de avances concretos para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán, situación que mantiene la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.
Al cierre de la jornada en Nueva York, el índice Dow Jones de Industriales perdió 1.07%, equivalente a 537 puntos, y se ubicó en 49,526 unidades. En tanto, el S&P 500 cayó 1.24%, hasta los 7,408 puntos, mientras que el Nasdaq retrocedió 1.54%, cerrando en 26,225 enteros.
En el balance semanal, los indicadores también acumularon resultados mixtos. El Dow Jones registró una caída de 0.17% y el Nasdaq perdió 0.08%, mientras que el S&P 500 logró avanzar 0.13% luego de haber superado el jueves la barrera histórica de los 7,500 puntos.
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El mercado energético volvió a captar la atención de los inversionistas. El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió US$4.25 respecto a la sesión previa y superó los US$105 por barril, impulsado por la preocupación en torno al conflicto en Irán y las implicancias sobre el suministro global de crudo.
La tensión geopolítica se mantuvo luego del encuentro en Pekín entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping. Aunque ambos mandatarios coincidieron en que Teherán no debe desarrollar armamento nuclear y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz, no se anunciaron avances hacia un eventual acuerdo de paz.
Tecnológicas lideran pérdidas
El sector tecnológico fue uno de los más afectados de la jornada, moderando el impulso que en los últimos días había llevado al S&P 500 y al Nasdaq a máximos históricos.
Entre las mayores caídas destacaron Intel, con un retroceso de 6.18%; Micron Technology, con una baja de 6.62%; Advanced Micro Devices, que cedió 5.69%; y NVIDIA, que perdió 4.42% pese a haber superado esta semana los US$5.5 billones de capitalización bursátil.
Asimismo, Cerebras Systems, que había debutado en bolsa con un fuerte repunte cercano al 70%, cayó 10.08% en su segunda sesión bursátil. Aun así, sus acciones cerraron en US$279, por encima del precio fijado para su estreno.
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En paralelo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 2007, superando el 5.12%, en un contexto de mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas.
En otros mercados, el oro —considerado tradicionalmente un activo refugio— retrocedió 3.08%, hasta los US$4,541 la onza, mientras que la plata cayó 10.75%, situándose en US$76.15.
Con información de EFE.