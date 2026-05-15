Wall Street terminó la sesión de este viernes en terreno negativo, golpeado por el alza del precio del petróleo y la ausencia de avances concretos para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán, situación que mantiene la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

Al cierre de la jornada en Nueva York, el índice Dow Jones de Industriales perdió 1.07%, equivalente a 537 puntos, y se ubicó en 49,526 unidades. En tanto, el S&P 500 cayó 1.24%, hasta los 7,408 puntos, mientras que el Nasdaq retrocedió 1.54%, cerrando en 26,225 enteros.

En el balance semanal, los indicadores también acumularon resultados mixtos. El Dow Jones registró una caída de 0.17% y el Nasdaq perdió 0.08%, mientras que el S&P 500 logró avanzar 0.13% luego de haber superado el jueves la barrera histórica de los 7,500 puntos.

El mercado energético volvió a captar la atención de los inversionistas. El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió US$4.25 respecto a la sesión previa y superó los US$105 por barril, impulsado por la preocupación en torno al conflicto en Irán y las implicancias sobre el suministro global de crudo.

La tensión geopolítica se mantuvo luego del encuentro en Pekín entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping. Aunque ambos mandatarios coincidieron en que Teherán no debe desarrollar armamento nuclear y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz, no se anunciaron avances hacia un eventual acuerdo de paz.

El incremento del precio del petróleo y la incertidumbre por el conflicto entre Estados Unidos e Irán golpearon a los mercados bursátiles, con fuertes pérdidas en el sector tecnológico. Foto: EFE.

Tecnológicas lideran pérdidas

El sector tecnológico fue uno de los más afectados de la jornada, moderando el impulso que en los últimos días había llevado al S&P 500 y al Nasdaq a máximos históricos.

Entre las mayores caídas destacaron Intel, con un retroceso de 6.18%; Micron Technology, con una baja de 6.62%; Advanced Micro Devices, que cedió 5.69%; y NVIDIA, que perdió 4.42% pese a haber superado esta semana los US$5.5 billones de capitalización bursátil.

Asimismo, Cerebras Systems, que había debutado en bolsa con un fuerte repunte cercano al 70%, cayó 10.08% en su segunda sesión bursátil. Aun así, sus acciones cerraron en US$279, por encima del precio fijado para su estreno.

En paralelo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 2007, superando el 5.12%, en un contexto de mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas.

En otros mercados, el oro —considerado tradicionalmente un activo refugio— retrocedió 3.08%, hasta los US$4,541 la onza, mientras que la plata cayó 10.75%, situándose en US$76.15.

Con información de EFE.