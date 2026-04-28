Wall Street cerró el martes 28 de abril en rojo, con las mayores pérdidas registradas en el sector tecnológico tras conocerse cifras internas del negocio de OpenAI que han generado nuevas dudas sobre una burbuja en el campo de la inteligencia artificial (IA).

Al término de la sesión, el Dow Jones bajó un 0.05 %, hasta 49,141 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 0.49 %, hasta 7,138 enteros, y el Nasdaq perdió un 0.90 %, hasta 24,663 unidades.

Los analistas señalaron como causa de este impacto a un artículo de The Wall Street Journal que indicó que OpenAI cumplió sus metas internas de usuarios e ingresos de ChatGPT a finales del año pasado.

La noticia generó bajadas en el sector tecnológico, que fue el más perjudicado de la jornada (-1.29 %), y especialmente en fabricantes de chips vinculados a la IA, como Nvidia (-1.6 %), Broadcom (-4.4 %), AMD (-3.4 %) y Oracle (-4 %).

El diario, que cita fuentes conocedoras de las cifras, también aseguró que su directora financiera, Sarah Friar, advirtió al consejo de administración de que OpenAI puede tener dificultades para afrontar futuros contratos de computación si sus ingresos no crecen suficientemente rápido.

Precisamente esta semana se publicarán sus resultados trimestrales las Big Tech, cuyas previsiones relacionadas con la IA están en el punto de mira. El miércoles, Alphabet (-0.3%), Amazon (-0.5 %), Meta (-1.1 %) y Microsoft (1 %), y el jueves Apple (1.2 %).

En paralelo a todo esto, los mercados continúan pendientes de los vaivenes en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP, que hoy volvieron a elevar el precio del barril de Texas hasta casi 100 dólares.

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En otros mercados, al cierre de la bolsa, el oro bajaba a 4,611 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años repuntaba al 4.346 %, el euro se campaba a 1,1711 dólares y el bitcoin descendía a unos 76,400 dólares.

Elaborado con información de EFE.