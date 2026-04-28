Wall Street cierra en rojo con las mayores pérdidas en el sector tecnológico. Foto: The New York Stock Exchange.
Wall Street cierra en rojo con las mayores pérdidas en el sector tecnológico. Foto: The New York Stock Exchange.
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Redacción Gestión
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que han generado nuevas dudas sobre una burbuja en el campo de la inteligencia artificial (IA).

Al término de la sesión, e

Los analistas señalaron como causa de este impacto a un artículo de The Wall Street Journal que indicó que OpenAI cumplió sus metas internas de usuarios e ingresos de ChatGPT a finales del año pasado.

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, como Nvidia (-1.6 %), Broadcom (-4.4 %), AMD (-3.4 %) y Oracle (-4 %).

El diario, que cita fuentes conocedoras de las cifras, también aseguró que su directora financiera, Sarah Friar, advirtió al consejo de administración de que OpenAI puede tener dificultades para afrontar futuros contratos de computación si sus ingresos no crecen suficientemente rápido.

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Precisamente esta semana se publicarán sus resultados trimestrales las Big Tech, cuyas previsiones relacionadas con la IA están en el punto de mira. El miércoles, Alphabet (-0.3%), Amazon (-0.5 %), Meta (-1.1 %) y Microsoft (1 %), y el jueves Apple (1.2 %).

, que hoy volvieron a elevar el precio del barril de Texas hasta casi 100 dólares.

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En otros mercados, al cierre de la bolsa, el oro bajaba a 4,611 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años repuntaba al 4.346 %, el euro se campaba a 1,1711 dólares y el bitcoin descendía a unos 76,400 dólares.

Elaborado con información de EFE.

Los mercados continúan pendientes de los vaivenes en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP. Foto: EFE
Los mercados continúan pendientes de los vaivenes en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP. Foto: EFE

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