La tecnológica Intel Corp. subía este viernes más de un 20% en Wall Street después de que presentara ayer unos resultados del primer trimestre del ejercicio que los inversores vieron con buenos ojos pese a las pérdidas.

La compañía reportó ayer unas pérdidas de US$ 4,281 millones en el primer trimestre, casi cinco veces más que en el mismo tramo del año anterior, pero la empresa destacó que sus ingresos están aumentando.

En las primeras operaciones en la bolsa de Nueva York, Intel subía más de un 20%, con picos de hasta un 25%.

Según los resultados que presentó ayer, Intel tuvo unos ingresos de US$ 13,577 millones, un 7% superiores a nivel interanual, con un notable crecimiento en el segmento de centros de datos e inteligencia artificial (IA), del 22%, y en su negocio de fundición para fabricar chips, del 16%.

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Los centros de datos e inteligencia artificial (IA) facturaron 5,100 millones, y la fundición (Foundry), 5,400 millones.

El motor de los ingresos sigue siendo la unidad de productos para computadoras, como los procesadores Intel Core, con 7,700 millones recaudados, y que creció un 1%.

Para el trimestre en curso, Intel espera unos ingresos en el rango actual o superiores, de hasta 14,800 millones, y arrojar beneficios, si bien magros.

El pabellón de Intel Corp. en el MWC Barcelona 2026, el 2 de marzo.

Intel cerró el ejercicio 2025 con unas pérdidas de 267 millones, reduciendo sus números rojos en un 98% respecto a 2024, tras convertirse en una de las firmas estrella de Wall Street al recibir cuantiosas inversiones del Gobierno de Estados Unidos, que se convirtió en su mayor accionista como esfuerzo para tener la fabricación de chips de su parte, además de inversiones de miles de millones de Nvidia y de Softbank.

En el último mes, Intel ha avanzado un 87% en bolsa, y un 283% en los últimos 12 meses.

Intel supera expectativas y apunta a recuperación con IA

Los ingresos serán de entre US$ 13,800 millones y US$ 14,800 millones en el trimestre que finaliza en junio, dijo la compañía el jueves en un comunicado. Los analistas, en promedio, estimaron US$ 13,000 millones, según datos recopilados por Bloomberg. Las ganancias, excluyendo algunos elementos, rondarán los 20 centavos por acción, en contraste con la previsión de Wall Street de 9 centavos.

Las acciones de Intel subieron un 14% en las operaciones posteriores al cierre. La acción había repuntado un 81% este año antes de que se publicaran los resultados, cerrando en US$ 66.78.

La perspectiva optimista sugiere que el director ejecutivo, Lip-Bu Tan, está avanzando en un ambicioso plan de recuperación. Tras conseguir importantes inversiones en Intel el año pasado —lo que contribuyó a fortalecer el balance de la compañía—, los resultados del jueves sugieren que ahora está cumpliendo su promesa de mejorar sus operaciones.

Lip-Bu Tan

El informe de resultados muestra que la necesidad de chips para centros de datos, que impulsan la expansión masiva de la IA está aumentando la demanda de los procesadores Xeon, el producto estrella de Intel para servidores. Este tipo de semiconductor generalista —la unidad central de procesamiento (CPU)— vuelve a ser un foco de atención para las empresas que buscan convertir su software de IA en servicios que generen ingresos.

En una entrevista, Tan afirmó que Intel obtuvo un resultado sólido que superó sus previsiones. Anticipa que la fuerte demanda de procesadores para sistemas de IA seguirá creciendo y señaló que la compañía está totalmente centrada en aumentar la producción de sus fábricas, que aún no alcanzan la capacidad suficiente para cubrir todos los pedidos.

“Hay una enorme demanda”, dijo Tan. “Estamos trabajando muy duro con nuestro equipo para asegurarnos de cumplir con la entrega y satisfacer esa demanda, pero aún nos falta producto porque la demanda de los clientes sigue aumentando”.

Por ahora, Intel también ha podido sortear otro desafío al que se enfrenta la industria de los PC: la escasez de chips de memoria.

La enorme demanda de productos para servidores ha llevado a los proveedores de memoria a centrarse en los procesadores de alta velocidad para esas máquinas. Esto ha reducido la producción de productos estándar utilizados en teléfonos y ordenadores personales, lo que significa que se fabrican menos dispositivos de consumo masivo y los precios están subiendo.

Además de avanzar en la producción, Tan ha saneado el balance de Intel mediante inversiones externas, hasta el punto de que la empresa recompró parte de una fábrica en Irlanda que se había visto obligada a vender para obtener liquidez.

Dicha compra fue tomada como una señal de confianza futura por los inversionistas. Agregando al optimismo, Elon Musk, director ejecutivo de Tesla Inc, dijo el miércoles que utilizará tecnología de Intel como parte de su proyecto para construir una planta propia de fabricación de chips. Tan declinó ofrecer más detalles sobre esta relación.

En el primer trimestre, que finalizó el 28 de marzo, los ingresos aumentaron un 7% a US$13.600 millones. El beneficio fue de 29 centavos por acción, excluyendo algunos elementos. Los analistas, en promedio, habían estimado ventas de US$12.400 millones y beneficios de 1 centavo, según datos recopilados por Bloomberg.

El margen bruto, es decir, el porcentaje de ingresos que queda tras deducir el costo de producción, fue del 41% en el trimestre, en términos ajustados. En sus mejores momentos, Intel solía registrar márgenes superiores al 60%. Preveía un margen del 39% para el periodo actual.

Intel gastará más de lo presupuestado originalmente en nuevos equipos de producción, según el director financiero, Dave Zinsner. La empresa cuenta con amplio espacio de fábrica y añadirá más maquinaria, afirmó. Los gastos de capital se mantendrán prácticamente sin cambios con respecto al año pasado. Intel había anunciado previamente su intención de reducir sus desembolsos.

La empresa con sede en Santa Clara, California, tiene un largo camino por recorrer para recuperar su antiguo esplendor en la industria de los semiconductores. Sus ingresos anuales de US$53.000 millones el año pasado se quedaron a unos US$25.000 millones de su máximo histórico, alcanzado en 2021. Wall Street proyecta un crecimiento del 3% para 2026.

La división Intel Foundry Services —la unidad de producción de la compañía— generó ingresos de US$5.400 millones, un 16% más. Actualmente, esta unidad depende casi exclusivamente de las divisiones de productos de Intel para sus pedidos, aunque busca clientes externos. Su división de chips para PC obtuvo ingresos de US$7.700 millones, y la unidad de centros de datos registró ventas de US$5.100 millones. Todas estas cifras superaron las estimaciones de Wall Street.

Hasta ahora, Intel no ha logrado dar con el tipo de acelerador de IA que ha convertido a Nvidia Corp. en la empresa más rica del sector de los semiconductores y la compañía cotizada con mayor valor del mundo. Nvidia y otras compañías están invirtiendo más recursos en la producción de microprocesadores necesarios para coordinar el trabajo en los centros de datos de IA. Este tipo de computación fue durante mucho tiempo dominio de la línea Xeon de Intel, que llegó a tener una cuota de mercado superior al 99%.

Elaborado con información de EFE y Bloomberg