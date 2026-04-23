Después de que el índice S&P 500 cayera más de 9% desde su máximo histórico —y el presidente Donald Trump mostrara una disposición cada vez mayor a poner fin a la guerra que provocó la caída—, se convenció de que las acciones de Estados Unidos estaban listas para un rebote.

El 31 de marzo, un día después de que el mercado tocara fondo, Yardeni envió su mensaje a clientes: la corrección había terminado. Unos días después, afirmó que era un buen momento para comprar acciones tecnológicas golpeadas.

Acertó. A medida que el optimismo sobre un posible alto al fuego desplazó los temores de una guerra prolongada que generaría un fuerte shock económico, el mercado bursátil avanzó de forma sostenida durante las tres semanas siguientes. Eso llevó al Nasdaq 100 a su racha más larga de ganancias desde 2013 y al S&P 500 por encima del máximo de enero.

“La caída tuvo un aire de capitulación. Soy un firme creyente en los indicadores contrarios: cuando el sentimiento se desploma de esa forma, suele ser señal de que lo peor ya quedó atrás”, dijo Yardeni en una entrevista. “Existe un sólido precedente histórico de que los mercados tocan fondo cuando todo parece más sombrío”.

Eso no significa que sea completamente optimista. Con Trump titubeando en sus afirmaciones sobre un acuerdo inminente para poner fin a la guerra, y las negociaciones de paz convertidas en un juego de presión al límite en torno al estratégico estrecho de Ormuz, Yardeni dijo que espera que el conflicto limite las ganancias del mercado hasta que se resuelva.

Ed Yardeni, founder of Yardeni Research Inc., listens during a Bloomberg Television interview in New York, U.S., on Thursday, Aug. 31, 2017. Yardeni discussed U.S. economic growth and tax reform.

“Es difícil imaginar que esto realmente termine en los próximos días o incluso en las próximas semanas. Aún podría volverse bastante caótico”, dijo. “Creo que probablemente veremos algo de volatilidad, un patrón de consolidación, quizá durante el verano”.

A lo largo de casi medio siglo en Wall Street, Yardeni —director de su firma de investigación homónima— ha acumulado seguidores gracias a sus acertadas previsiones alcistas a medida que las acciones avanzaban de un récord a otro.

No siempre ha acertado, por supuesto. Como muchos otros, se vio sorprendido por el desplome del mercado en 2022, cuando la Reserva Federal elevó agresivamente la tasa de interés tras el aumento de la inflación. Y el año pasado, cuando los aranceles de Trump sacudieron a los mercados, inicialmente subestimó la fuerza con la que las acciones volverían a repuntar.

Pero también ha tenido numerosas predicciones oportunas. Identificó el piso de las acciones el mismo mes en que terminó el mercado bajista de 1982, y volvió a acertar en marzo de 2009 cuando el S&P 500 tocó fondo. En diciembre, lanzó una advertencia bajista sobre las llamadas “Siete Magníficas”, que luego cayeron en febrero y marzo.

Este mes, después de que el mercado empezara a recuperarse, dijo que las valoraciones de las acciones tecnológicas habían caído lo suficiente como para marcar “un punto de entrada atractivo” para inversores de largo plazo. Desde entonces, el Nasdaq 100 ha subido un 11%.

Yardeni señaló que las mayores empresas tecnológicas han reafirmado su dominio sobre el mercado y se están convirtiendo en “acciones para todas las estaciones”, con inversores que recurren a ellas en períodos de incertidumbre económica, como la pandemia, el repunte inflacionario o la volatilidad geopolítica bajo la era Trump. Según él, el grupo sigue “marcando el rumbo” del mercado en general.

A pesar de su cautela a corto plazo debido a la imprevisibilidad de la guerra, mantiene su proyección de fin de año para el S&P 500 en 7,700 puntos, lo que implicaría una ganancia cercana al 9% desde el cierre del martes.

Una gran cantidad de efectivo permanece al margen listo para entrar en acciones y las ganancias corporativas han seguido siendo sólidas. De hecho, las previsiones optimistas de utilidades por parte de los analistas son, según él, una de las razones por las que las acciones no cayeron más tras el bombardeo de Estados Unidos a Irán a fines de febrero.

“Las ganancias siguieron aumentando, incluso durante la caída, era casi como si los analistas no se hubieran enterado de la guerra”, dijo Yardeni.

“No creo que volvamos a probar el mínimo del 30 de marzo”, afirmó. “Hay demasiado dinero al margen listo para entrar en las caídas”.