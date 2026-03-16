El proveedor ucraniano de juegos online Evoplay anunció una nueva alianza en Perú con la plataforma LaFija.com. Dicho acuerdo le permitirá ampliar su presencia en el mercado local e incorporar su portafolio de juegos al segmento de apuestas deportivas y casino online.

Según informó la compañía, el convenio contempla la integración de su catálogo dentro de la oferta disponible para los usuarios LaFija, como parte de su estrategia de expansión en América Latina.

El director de Ventas de Evoplay, Alex Malchenko, señaló que el acuerdo permitirá reforzar la presencia de la firma en el país y continuar su crecimiento en la región. “Perú es un mercado importante para nosotros y esta asociación con LaFija nos permite seguir ampliando nuestro alcance en Latinoamérica”, indicó en el comunicado.

Desde LaFija, Debora Camacho Álvarez, jefe de marketing de Virtual Padlocks, empresa operadora de la plataforma, destacó que la integración de Evoplay permitirá ampliar la oferta disponible para los usuarios en Perú. “La incorporación de sus juegos fortalecerá la experiencia en la plataforma”, señaló.

Evoplay indicó que la alianza forma parte de su crecimiento en mercados regulados de América Latina, como Perú, donde el negocio de apuestas y juegos online se desarrolla bajo un esquema de licencias para operadores y proveedores.

Antecedente: ingreso de Evoplay al mercado peruano

En 2025, Evoplay ya había anunciado su ingreso al país tras firmar una alianza con Loterías Torito, con la que incorporó juegos instantáneos en formato digital dentro de la oferta del operador local.

El acuerdo de Evoplay permitirá integrar nuevos juegos al catálogo disponible para usuarios peruanos dentro de la plataforma. (Foto referencial).

En ese momento, el acuerdo contempló la integración de varios juegos del proveedor en la plataforma de la lotería, como parte de su primera incursión en el negocio online en el mercado peruano.

El nuevo convenio con LaFija se produce un año después de ese anuncio y supone un segundo acuerdo de la empresa en el país, esta vez con un operador enfocado en apuestas deportivas y casino digital.

Con esta alianza, Evoplay vuelve a asociarse con una plataforma local para distribuir su catálogo de juegos en Perú, en línea con su estrategia de crecimiento mediante acuerdos con operadores en la región.