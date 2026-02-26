¿Te encuentras en Estados Unidos y estás buscando trabajo? Hay una buena noticia para ti: se abrió una vacante para un puesto en Nueva York con un pago de 58.83 dólares por hora. La oferta incluye un horario definido, pago por horas trabajadas y la posibilidad de adquirir experiencia en un área muy demandada en el mercado laboral estadounidense. A continuación, te contamos de qué puesto se trata, qué requisitos se exigen y cómo postular.

EL EMPLEO TEMPORAL POR EL QUE PAGAN $58.83 LA HORA EN NUEVA YORK

La vacante que abrió el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York es para carpintero especializado en reparación de paseos marítimos (pasarelas) por el que pagarán un salario de US$58.83 por hora. La ubicación del puesto de trabajo es en Staten Island y tendrá una duración de seis meses, de abril a octubre de 2026.

La posición está identificada como “Carpenter – Boardwalk Repair”, con código de título 92005. La publicación de esta oferta laboral fue el 21 de febrero de 2026.

Las responsabilidades del puesto

Realizar, bajo supervisión, trabajos de instalación y reparación que involucran carpintería básica, de acabado y general.

Instalar, reparar y reemplazar pisos, tabiques, techos, marcos y marcos de ventanas, marcos y puertas de puertas y otros componentes relacionados de edificios y estructuras.

Instalar, reparar y reemplazar pasarelas, cercas y mosquiteros.

Construir y reparar cajas de herramientas, marcos móviles y fijos, puertas y muebles de oficina de madera, equipos de juegos infantiles, parques y escuelas.

Construir y reconstruir cabinas de camiones.

Utilizar y operar equipo de carpintería manual y eléctrico.

Construir y reparar varios tipos de escaleras de hielo.

Trabajar a partir de planos y bocetos. Mantener registros precisos.

Puede supervisar al personal asignado.

Para postular se requiere experiencia reciente en carpintería (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA EL PUESTO?

Si estás interesado en el puesto, debes cumplir solamente uno de los siguientes requisitos:

Cinco años de experiencia satisfactoria a tiempo completo como carpintero, adquirida en los últimos 10 años.

Tres años de experiencia, como se describe en el punto 1 anterior, más formación suficiente de carácter relevante adquirida en una escuela secundaria profesional o vocacional autorizada, para completar un total de cinco años de experiencia aceptable. Se acreditarán seis meses de experiencia aceptable por cada año de formación en una escuela vocacional o vocacional autorizada.

Habilidades preferidas

Excelentes habilidades de comunicación.

Dominio de software informático y capacidad de usar dispositivos portátiles.

Licencia de conducir válida del estado de Nueva York.

OJO: “Se requiere residencia en la ciudad de Nueva York y los condados de Nassau, Orange, Rockland, Suffolk, Putnam o Westchester para empleados con más de dos años de servicio en la ciudad. Para todos los demás candidatos, se requiere residencia en la ciudad de Nueva York dentro de los 90 días posteriores a su contratación”, precisa en el sitio web de NYC.

Es importante precisar que este puesto también está abierto a personas con discapacidad que cumplan los requisitos del Programa 55-a. Para ello, debes indicar en la parte superior de tu currículum y carta de presentación que te gustaría ser considerado para a vacante a través de este programa.

¿CÓMO APLICAR PARA EL PUESTO?

Todos los solicitantes deben ir a cityjobs.nyc.gov y buscar el ID de trabajo Nro. 770999.

Recuerda que los solicitantes aplicarán solamente a través de cityjobs.nyc.gov. La Ciudad ya no utiliza ESS para aceptar solicitudes.

IMPORTANTE: Se requerirán referencias si se solicitan y solo se contactará a los candidatos seleccionados para una entrevista.

HAY TARIFAS QUE DEBES PAGAR SI TE CONTRATAN

Los candidatos contratados pueden estar sujetos a una tarifa de procesamiento de 101 dólares. Mientras que los contratados que no estén actualmente empleados por la Ciudad estarán sujetos a una tarifa de verificación de antecedentes de $104.50.

De otro lado, uno de los beneficios si te contratan es que recibirás membresía gratuita a los centros recreativos administrados por la NYC Parks, que administra más de 30,000 acres de tierra, el 14% de la ciudad de Nueva York; más de 800 campos deportivos y casi 1,000 áreas de juegos infantiles; 1,800 canchas de baloncesto; 550 canchas de tenis; 65 piscinas públicas y 51 instalaciones recreativas.