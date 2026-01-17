Teniendo en cuenta que el mercado laboral está en constante movimiento este 2026, muchas empresas han incrementado sus escalas de pago para retener talento en áreas clave como salud, tecnología y finanzas, lo que hace que ciertas ocupaciones destaquen aún más por sus ingresos. Por ello, te contamos cuáles son los 10 trabajos con mejor sueldo este año y cuánto pagan anualmente por cada uno de ellos.

LOS 10 TRABAJOS CON MEJOR SUELDO EN EE.UU. ESTE 2026 Y CUÁL ES SU SALARIO ANUAL

A continuación, los 10 trabajos con mejor sueldo este 2026 y cuál es el salario anual de cada uno. Vale mencionar que la lista fue realizada por Indeed, la plataforma de búsqueda de empleo, que destacó que la mayoría de los puestos se concentra en el área de la salud. “La instantánea basada en datos compara las vacantes actuales con las tendencias de crecimiento de tres años para identificar el ‘punto óptimo’ del mercado: carreras que no solo son estables para hoy, sino que están posicionadas para la movilidad y la seguridad a largo plazo en el futuro”, se lee. Ellos son:

1. Terapeuta ocupacional

Un terapeuta ocupacional es un profesional de la salud que trabaja con pacientes de todas las edades, a quienes ayuda a desarrollar, recuperar o mantener las habilidades necesarias para realizar sus actividades cotidianas tras haber sufrido lesiones, cirugías, enfermedades neurológicas, problemas de salud mental, discapacidades físicas o del desarrollo.

Salario promedio: US$105,000 al año

US$105,000 al año Crecimiento salarial: 6%

6% Ofertas de empleo: 13%.

2. Consejero profesional autorizado

Un consejero profesional autorizado es un especialista en salud mental que cuenta con formación universitaria y una licencia oficial del estado para brindar terapia y orientación psicológica a personas, parejas, familias o grupos. Por tanto, está capacitado para evaluar problemas emocionales, de conducta y de salud mental (como ansiedad, depresión, estrés, traumas, conflictos de pareja o dificultades laborales) y desarrollar planes de tratamiento.

Salario promedio: US$107,000 al año

US$107,000 al año Crecimiento salarial: 33%

33% Ofertas de empleo: disminuyó 17%

3. Patólogo del lenguaje del habla

Un patólogo del lenguaje del habla es un profesional sanitario especializado en evaluar, diagnosticar y tratar trastornos de la comunicación de personas de diferentes edades con dificultades para articular sonidos, hablar con fluidez, entender o usar el lenguaje, así como problemas de voz o de deglución. Para ello, diseña y aplica terapias personalizadas.

Salario promedio: US$110,000 al año

US$110,000 al año Crecimiento salarial: 14%

14% Ofertas de empleo: 11%

4. Fisioterapeuta

Un fisioterapeuta es un profesional sanitario especializado en prevenir, tratar y rehabilitar problemas que afectan el movimiento y la función del cuerpo. Para ello, usa ejercicios terapéuticos, terapia manual y medios físicos como calor, frío o electroterapia. Su objetivo principal es mejorar la movilidad, reducir el dolor y aumentar la autonomía del paciente en sus actividades diarias.

Salario promedio: US$111,000 al año

US$111,000 al año Crecimiento salarial: 8%

8% Ofertas de empleo: 0%

5. Radioterapeuta

Un radioterapeuta es un profesional de la salud que forma parte del equipo de radioterapia encargado de aplicar tratamientos con radiación a pacientes, en su mayoría personas con cáncer. Se encarga de administrar diariamente las dosis de radiación prescritas por el médico especialista (radioncólogo), colocar y posicionar al paciente en el equipo y verificar que las máquinas funcionen correctamente. Asimismo, lleva los registros del tratamiento.

Salario promedio: US$115,000 al año

US$115,000 al año Crecimiento salarial: 26%

26% Ofertas de empleo: 8%

Una radioterapeuta tiene uno de los trabajos con mejor sueldo este 2026 (Foto: Freepik)

6. Científico de datos

Un científico de datos (data scientist) es un profesional que combina estadística, programación y conocimiento del negocio para extraer información útil de grandes volúmenes de datos con el fin de que puedan analizarse. Para ello, aplica modelos estadísticos y técnicas de machine learning.

Salario promedio: US$115,000 al año

US$115,000 al año Crecimiento salarial: disminuyó 3%

disminuyó 3% Ofertas de empleo: 15%

7. Trabajador social clínico con licencia

Un trabajador social clínico con licencia es un profesional de trabajo social especializado en salud mental, que además cuenta con una licencia oficial del estado para brindar evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico (terapia) a personas, parejas, familias o grupos. Está habilitado legalmente para ofrecer psicoterapia y elaborar planes de tratamiento.

Salario promedio: US$120,000 al año

US$120,000 al año Crecimiento salarial: 20%

20% Ofertas de empleo: disminuyó 32%

8. Técnico cardiaco

Un técnico cardiaco es un profesional de la salud que realiza estudios y pruebas del corazón y del sistema circulatorio para ayudar a los médicos a diagnosticar y tratar enfermedades cardíacas. Suele encargarse de pruebas como electrocardiogramas (ECG), pruebas de esfuerzo, monitoreos Holter y otros estudios no invasivos. Además, prepara al paciente, manejando el equipo y registrando los resultados.

Salario promedio: US$137,907 al año

US$137,907 al año Crecimiento salarial: 34%

34% Ofertas de empleo: 34%

9. Enfermera practicante

Una enfermera practicante puede hacer exámenes físicos, evaluar síntomas y diagnosticar muchas enfermedades comunes. Asimismo, ordena e interpretar análisis de laboratorio y estudios de imagen, además de formular planes de tratamiento.

Salario promedio: US$143,000 al año

US$143,000 al año Crecimiento salarial: 10%

10% Ofertas de empleo: disminuyó 2%

10. Conductor de camión propietario/operador

Un conductor de camión propietario/operador es un camionero que no solo maneja, sino que también es dueño (o arrendatario) de su propio vehículo. No trabaja como empleado de una empresa con camión asignado, sino como contratista independiente que decide con quién trabajar, qué cargas transportar y en muchos casos negocia directamente sus tarifas. Por lo tanto, se hace responsable de casi todo lo relacionado con el negocio.

Salario promedio: US$143,000 al año

US$143,000 al año Crecimiento salarial: disminuyó 5%

disminuyó 5% Ofertas de empleo: 39%