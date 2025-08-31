Compra de lotes en parques industriales sigue dinámica en el primer semestre de 2025. (Foto: Andina).
Mayumi García
El mercado de terrenos dentro de parques industriales en la región Lima se mantuvo dinámico en el primer semestre del 2025, considerando la comercialización de más de 250,000 metros cuadrados (m2) entre infraestructuras situadas en los distritos y zonas de Chilca, Lurín y Huachipa. Así, en el sector está prevaleciendo el interés de las empresas por la compra de espacios más pequeños en contraste con las preferencias de años atrás, cambiando la dinámica en el proceso de negociación y venta.

