La compañía Incimmet realizará este jueves 19 su primera colocación en el MAV de Instrumentos de Corto Plazo (ICP), títulos que funcionan de manera similar a un pagaré.

“Nosotros hemos suscrito un programa de US$ 3 millones y, en esta primera emisión, vamos a lanzar la serie A por US$ 500,000, ampliables hasta US$ 1 millón. La tasa que esperamos del mercado es aproximadamente de entre 6% y 7% anual”, explicó Cecilia Lazo, gerente de finanzas de la empresa.

La emisión se efectuará a través de una subasta holandesa. Mediante este proceso, la empresa colocadora empieza subastando con un precio relativamente alto. Así, este es rebajado hasta que algún participante esté dispuesto a aceptar la propuesta del subastador.

“Con quien nos ofrezca el monto y la tasa adecuada nosotros cerramos. Podríamos llegar a tomar, por ejemplo, US$ 300,000 si no nos parece la tasa que nos están ofreciendo”, aclaró la ejecutiva.

El programa de financiamiento de Incimmet, además, se desarrollará en un plazo de entre dos y tres años, dentro del cual “se buscará el momento adecuado” para emitir otra serie de deuda.

Los ICP emitidos vencen en 180 días y son a descuento. Es decir, si la empresa decide colocar finalmente US$ 500,000, recibirá un monto menor y devolverá US$ 500,000 al prestamista al terminar el plazo de endeudamiento.

Ferreycorp es también proveedor minero, pero se financia en el mercado general de la Bolsa de Valores (BVL), no en el alternativo.

Objetivo

Con su entrada al MAV, Incimmet no busca reducir el costo de financiarse, sino que su mirada es a largo plazo.

“Para las empresas siempre el financiamiento en bolsa tiene una tasa que es ligeramente mayor en comparación con la banca corporativa. La diferencia siempre va, por ejemplo, en 100 puntos básicos. En realidad (nuestra motivación) es la diversificación (de fuentes de financiamiento) y las ventajas a futuro que da la emisión (en el MAV). Al estar en la bolsa de valores, puedes manejar mejor tus plazos. Si quieres financiar a dos o tres años probablemente (tu colocación) la vas a calzar más acorde a tus necesidades, y conforme eso madura accedes a una mejor tasa”, indicó Lazo.

La gerente detalló, además, que el financiamiento adquirido con los ICP será destinado a capital de trabajo, principalmente a pago a proveedores. “Capital de trabajo también engloba, por ejemplo, gestión de cobranza y compra de inventarios. En nuestro caso, está muy ligado al pago a los proveedores, pero no significa que es exclusivamente eso”, aclaró.

Cartera

Los principales proyectos de Incimmet en Perú están en Nexa Resources (mina Cerro Lindo), Buenaventura (minas Tambomayo, Orcopampa y El Brocal), Raura, y Poderosa. Tiene también presencia en Colombia en dos minas, y en Chile en un proyecto.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

