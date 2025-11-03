Al menos 13 unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios atiende en estos momentos un incendio de proporciones registrado en una fábrica de plástico en la zona industrial de La Ensenada, en el distrito de Puente Piedra.

El siniestro fue reportado a los bomberos alrededor de las 3:20 de madrugada. En videos difundidos por vecinos se puede apreciar una extensa zona roja donde las llamas consumen la fábrica, así como una enorme columna de humo negro que pude apreciarse a varios kilómetros alrededor.

Una vecina mencionó que el terreno afectado tiene alrededor de 3,000 metros cuadrados y que por momentos el fuego parecería salirse de control, con el riesgo de propagarse a otros inmuebles vecinos.

La emergencia se registra en la calle Los Sauces de la urbanización La Ensenada, a la altura del kilómetro 39 de la Panamericana Norte.