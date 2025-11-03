Incendios. (Foto: Difusión)
Al menos 13 unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios atiende en estos momentos

El siniestro fue reportado a los bomberos alrededor de las 3:20 de madrugada. En videos difundidos por vecinos se puede apreciar una extensa zona roja donde las llamas consumen la fábrica, así como una enorme columna de humo negro que pude apreciarse a varios kilómetros alrededor.

Una vecina mencionó que el terreno afectado tiene alrededor de 3,000 metros cuadrados y que por momentos el fuego parecería salirse de control, con el riesgo de propagarse a otros inmuebles vecinos.

La emergencia se registra en la calle Los Sauces de la urbanización La Ensenada, a la altura del kilómetro 39 de la Panamericana Norte.

