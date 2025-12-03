Un incendio en una cochera de Ate se registró esta madrugada y consumió a 17 buses de tres empresas.

“Según el vigilante del predio, que sirve como ladrillera en una parte y como cochera en otra, manifiesta que en la madrugada se habría iniciado el incendio en uno de los buses”, detalló coronel Henry Chingay, jefe de la División Policial Este 2.

Agregó que el bus donde se originó el incendio estaba en un desnivel, por lo que al haber la explosión, se desplazó unos metros, afectando a otras unidades.

“Estos vehículos son a gas, ha habido algún tipo de explosión y se ha desplazado cinco metros y ha afectado a 17 vehículos (...) Tenemos conocimiento que ninguna de estas tres empresas no han sido extorsionadas y no ha habido el ingreso de personas extrañas”, precisó.

Tras el aviso del incendio, se logró retirar de la cochera alrededor de 15 unidades de transporte.