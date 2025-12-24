Wall Street cerró en verde y el índice S&P 500 alcanzó un nuevo récord al finalizar una sesión más corta de lo habitual debido a la víspera de Navidad.

Al término de la jornada, el S&P 500 subió 0.32%, hasta 6.932 puntos; Nasdaq avanzó 0.22%, hasta 23.613 unidades, y el Dow Jones de Industriales ganó un 0.6 %, hasta 48.731 enteros.

En el ámbito corporativo, destacaron las ganancias de Nike, después de que el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijera que ha comprado acciones de la empresa. Apple, por su parte, subió 0.53%.

También subieron durante la jornada las empresas tecnológicas como Micron Technology con un 3.77 %, Broadcom con 0.26 % o Amazon 0.1 %; mientras que en este sector bajaron Alphabet y Nvidia.

Cabe recordar que esta semana los inversores analizan los primeros datos publicados respecto al producto interior bruto (PIB) desde septiembre debido al cierre del Gobierno federal.

En términos interanuales, la primera economía del mundo se expandió 4.3%, según datos publicados por la Oficina de Análisis Económico (BEA), un nivel por encima de lo estimado por los analistas y el más alto desde el tercer trimestre de 2023.

Sin embargo, los operadores esperan que la Reserva Federal (Fed) vuelva a recortar los tipos de interés en su reunión de enero de 2026.

Elaborado con información de EFE.