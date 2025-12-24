Wall Street cierra en verde una sesión en plena víspera de Navidad. Foto: The New York Stock Exchange.
Wall Street cierra en verde una sesión en plena víspera de Navidad. Foto: The New York Stock Exchange.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

al finalizar una sesión más corta de lo habitual debido a la víspera de Navidad.

Al término de la jornada, , hasta 48.731 enteros.

En el ámbito corporativo, destacaron las ganancias de Nike, después de que el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijera que ha comprado acciones de la empresa. Apple, por su parte, subió 0.53%.

LEA TAMBIÉN: Credicorp Capital: mejores oportunidades de inversión están en la región, ¿y acciones de EE.UU.?

También subieron durante la jornada las empresas tecnológicas como Micron Technology con un 3.77 %, Broadcom con 0.26 % o Amazon 0.1 %; mientras que en este sector bajaron Alphabet y Nvidia.

Cabe recordar que esta semana los inversores analizan los primeros datos publicados respecto al producto interior bruto (PIB) desde septiembre debido al cierre del Gobierno federal.

LEA TAMBIÉN: Wall Street termina al alza debido a la confianza en que la Fed bajará tasas de interés

En términos interanuales, la primera economía del mundo se expandió 4.3%, según datos publicados por la Oficina de Análisis Económico (BEA), un nivel por encima de lo estimado por los analistas y el más alto desde el tercer trimestre de 2023.

Sin embargo,

Elaborado con información de EFE.

La jornada previa a la Navidad destacó la subida de empresas tecnológicas como Micron Technology con un 3.77 %, Broadcom con 0.26 % o Amazon 0.1 %. Foto: EFE
La jornada previa a la Navidad destacó la subida de empresas tecnológicas como Micron Technology con un 3.77 %, Broadcom con 0.26 % o Amazon 0.1 %. Foto: EFE

TE PUEDE INTERESAR

Punto por punto: la nueva versión del plan de EE.UU. para terminar la guerra de Ucrania
UE condena las sanciones de EE.UU. contra cinco europeos por regulaciones tecnológicas
Navidad en EE. UU.: la lista de supermercados cerrados y la única excepción que podría salvarte

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.