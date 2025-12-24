La Navidad suele llegar más rápido de lo esperado y, cuando alguien se da cuenta a último momento de que le falta un ingrediente clave, una botella de vino o incluso pilas para un regalo, las opciones para comprar pueden ser muy limitadas. Esto ocurre porque la mayoría de los supermercados en Estados Unidos cierran el Día de Navidad para que sus empleados puedan pasar la fecha con sus familias.

Aunque muchas cadenas funcionan con horarios reducidos o especiales durante la Nochebuena, la gran mayoría cierra completamente sus puertas el 25 de diciembre. Solo algunos supermercados regionales permanecen abiertos, generalmente por pocas horas y dependiendo de la ubicación.

La disponibilidad puede variar mucho según la zona, ya que muchos comercios son operados de manera independiente o siguen calendarios regionales. Por eso, siempre se recomienda verificar el horario específico del local antes de salir de casa y, si hay dudas, llamar directamente a la tienda más cercana.

La mayoría de los supermercados del país permanecerá cerrada el 25 de diciembre, mientras que solo unas pocas cadenas abrirán con horarios limitados. (Foto: Gemini)

Entre las cadenas que permanecerán cerradas en Navidad se encuentran Aldi, Costco, Food Lion, Giant Eagle, Harris Teeter, Lidl, Meijer, Publix, Sam’s Club, Stop & Shop, Sprouts Farmers Market, Target, Trader Joe’s, Walmart, Wegmans, Whole Foods, Winn-Dixie y Harveys.

En el caso de Target, la compañía confirmó previamente que todas sus tiendas estarán cerradas el 25 de diciembre. Lo mismo ocurre con Walmart y Costco, que no abrirán ninguna de sus sucursales durante esa jornada.

Entre los comercios que no operarán ese día se encuentran Walmart, Costco, Target y Publix. (Foto: AFP)

Una de las pocas excepciones es Giant Food, ya que algunas de sus tiendas sí abrirán el Día de Navidad, aunque con horarios reducidos que varían según la ubicación. Por ese motivo, es fundamental revisar el horario local antes de planificar una visita.

Dicho lo anterior, quienes necesiten hacer compras de último momento durante Navidad deben tener en cuenta que la mayoría de los supermercados no estará operando.

Planificar con anticipación y confirmar horarios puede evitar traslados innecesarios durante una de las fechas más importantes del año.