Wall Street cerró con cifras mixtas luego de conocerse nuevas cifras sobre el mercado laboral y por la cercanía de una reunión de la Reserva Federal, en la que se espera un recorte de tipos de interés.

Al cierre de la jornada, el Dow Jones de Industriales bajó en un 0.07%, llegado hasta 47 mil 850 unidades, mientras que el S&P 500 avanzó en un 0.11% y el Nasdaq registró un incremento de 0.22%.

El Departamento de Trabajo reportó una disminución inesperada de las solicitudes de subsidio por desempleo, la cuales alcanzaron las 191 mil, un mínimo en tres años, lo que apunta a un mercado laboral resiliente.

Por otro lado, la firma Challenger, Gray & Christmas comunicó que los anunciados despidos en Estados Unidos, en noviembre fueron de 71 mil y que en lo que va del año, suman 1.17 millones, el nivel más alto desde el año 2020.

Además, la firma de procesamiento de nóminas ADP señaló que en noviembre se eliminaron 32 mil empleos en el sector privado, sobre todo en pequeñas empresas, lo que contrasta con el aumento de 47 mil registrados en octubre.

Cabe precisar que el viernes 5 de diciembre se publicarán los datos de consumo e inflación, los cuales llegan con retraso debido al cierre del Gobierno federal, y que serán determinantes para las decisiones del Banco Central del país.

Asimismo, las crecientes señales de que el mercado laboral se está debilitando, ha llevado a Wall Street a estar convencido de que la Reserva Federal recortará las tasas en un cuarto de punto porcentual en su reunión programada para el10 de diciembre, la última del año.

Elaborado con la información de EFE.