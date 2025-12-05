Wall Street cierra mixto tras conocerse nuevos datos laborales antes de reunión de la Fed. Foto: The New York Stock Exchange.
Wall Street cierra mixto tras conocerse nuevos datos laborales antes de reunión de la Fed. Foto: The New York Stock Exchange.
y por la cercanía de una reunión de la Reserva Federal, en la que se espera un recorte de tipos de interés.

Al cierre de la jornada, , mientras que el S&P 500 avanzó en un 0.11% y el Nasdaq registró un incremento de 0.22%.

El Departamento de Trabajo reportó una disminución inesperada de las solicitudes de subsidio por desempleo, la cuales alcanzaron las 191 mil, un mínimo en tres años, lo que apunta a un mercado laboral resiliente.

Por otro lado, y que en lo que va del año, suman 1.17 millones, el nivel más alto desde el año 2020.

Además, la firma de procesamiento de nóminas ADP señaló que en noviembre se eliminaron 32 mil empleos en el sector privado, sobre todo en pequeñas empresas, lo que contrasta con el aumento de 47 mil registrados en octubre.

Cabe precisar que el viernes 5 de diciembre se publicarán los datos de consumo e inflación, los cuales llegan con retraso debido al cierre del Gobierno federal, y que serán determinantes para las decisiones del Banco Central del país.

Asimismo, recortará las tasas en un cuarto de punto porcentual en su reunión programada para el10 de diciembre, la última del año.

Elaborado con la información de EFE.

El viernes 5 de diciembre se publicarán los datos de consumo e inflación, los cuales llegan con retraso debido al cierre del Gobierno federal. Foto: EFE
El viernes 5 de diciembre se publicarán los datos de consumo e inflación, los cuales llegan con retraso debido al cierre del Gobierno federal. Foto: EFE

