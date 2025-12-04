Miamis skyline is seen next to the waters of Biscayne Bay on July 21, 2022 in Miami, Florida. Photographer: Joe Raedle/Getty Images
Miamis skyline is seen next to the waters of Biscayne Bay on July 21, 2022 in Miami, Florida. Photographer: Joe Raedle/Getty Images
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional

Vanguard, uno de los mayores gestores de activos del mundo, planea triplicar el tamaño de su equipo en Miami y expandirse a otras partes de Estados Unidos para atender a los latinoamericanos que desean trasladar una mayor parte de su patrimonio al extranjero.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.