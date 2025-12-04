Se espera que el grupo de la empresa en Miami crezca de cinco a quince personas en los próximos cinco años, según Juan Hernández, director de Vanguard para Latinoamérica. La empresa también tiene previsto ampliar sus servicios offshore en los próximos 12 a 18 meses en lugares como California y Houston.

Según Hernández, el sector offshore en Estados Unidos se ha convertido en un pilar clave para administrar la riqueza latinoamericana, y por ello considera lógico que Vanguard refuerce su capacidad para atender a clientes en México, Brasil y Chile.

Los latinoamericanos ricos han mantenido tradicionalmente gran parte de su patrimonio en el extranjero, en parte para escapar de la inestabilidad política y la turbulencia económica de sus países. Según Hernández, Estados Unidos suele ser su primera opción.

Juan Hernandez

A principios de este año JPMorgan Chase & Co. dijo que había recaudado US$ 60,000 millones de clientes latinoamericanos en los últimos cuatro años. State Street Investment Management y BBVA Global Wealth Advisors también han buscado recientemente aprovechar este segmento.

Vanguard gestiona alrededor de US$ 11 billones en activos a nivel mundial, de los cuales US$ 80,000 millones se encuentran en Latinoamérica. México es el principal mercado de la empresa en la región, y los fondos de pensiones del país, cuyo tamaño se ha disparado en los últimos años gracias a las reformas, se encuentran entre sus principales clientes institucionales allí.

Los activos netos de los vehículos de inversión gestionados por los fondos de pensiones del país se han triplicado en la última década hasta alcanzar los 7.5 billones de pesos (US$ 400,000 millones) en junio, según Consar, el organismo regulador que supervisa los fondos.

El presidente de Consar, Julio César Cervantes, prevé que los ahorros totales de los trabajadores en los fondos de pensiones ascenderán a 12 billones de pesos en 2030.

Hernández señaló que, pese al rápido crecimiento de las Afores, aún es necesario revisar su margen para invertir en mercados internacionales, ya que el límite actual de 20% restringe su diversificación.

Ampliar ese tope sería una de las iniciativas más relevantes que deberían considerarse en los próximos meses o años para que las Afores logren una diversificación plena, señaló.