(Foto: World Economic Forum / Flickr)
(Foto: World Economic Forum / Flickr)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia AFP
Agencia AFP

La enfrenta la mayor crisis de su historia con las , dijo este martes a la AFP el exjefe de la alianza Anders Fogh Rasmussen, quien llamó a dejar de “adular” al presidente estadounidense.

No es solo una crisis para la OTAN, es una crisis para la comunidad transatlántica en general, y un reto para el orden mundial tal y como lo conocemos desde la Segunda Guerra Mundial”, declaró el ex primer ministro danés en una entrevista desde el , Suiza.

Es el futuro de la OTAN y el futuro del orden mundial lo que está en juego”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Sería el fin de “todo” si EE.UU. ataca a aliado de la OTAN para anexar Groenlandia

Rasmussen, que dirigió la de 2009 a 2014, instó al actual secretario general de la alianza, Mark Rutte, y a otros líderes europeos a ejercer una línea dura con el presidente estadounidense, en respuesta a sus amenazas de .

Tenemos que cambiar de estrategia y llegar a la conclusión de que lo único que Trump respeta es la fuerza, la firmeza y la unidad”, dijo Rasmussen.

Eso es exactamente lo que Europa debería demostrar. El tiempo de adular se acabó. Ya basta”, enfatizó.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto al presidente Donald Trump.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto al presidente Donald Trump.

En el Foro Económico Mundial, varios líderes europeos, incluido el propio Rutte, se preparan estos días para reunirse con Trump.

Rasmussen, que antes de dirigir la alianza se desempeñó como primer ministro de Dinamarca de 2001 a 2009, insistió en que la actual crisis en torno a la OTAN aún puede “solucionarse” y que la alianza podría salir más fortalecida en la región ártica.

Pero también advirtió que las acciones de Trump han provocado un “colapso mental” entre Washington y sus viejos aliados europeos que estaría beneficiando a Rusia y China.

LEA TAMBIÉN: Exportadores peruanos accederán a plataforma para comerciar con la OTAN: así funcionaría

Esta es una nueva situación que difiere de todas las otras disputas que hayamos visto en la historia de la OTAN”, afirmó Rasmussen.

Si Trump atacara Groenlandia y actuara militarmente contra Groenlandia, eso significaría, de facto, el final de la OTAN”, sostuvo.

Desviar la atención de la guerra en Ucrania

Para el danés, de 72 años, el asunto de Groenlandia se ha convertido en un “arma de distracción masiva” que está desviando la atención de la invasión rusa de Ucrania.

Todo el mundo está hablando ahora de Groenlandia, que no es una amenaza real para la seguridad del Atlántico Norte”, apuntó.

El ataque de Rusia contra Ucrania es la amenaza real y no se debería desviar la atención de esa amenaza real”, aseveró.

Rasmussen abogó por que se lleve a cabo un “diálogo constructivo” entre Estados Unidos y Groenlandia.

Protestas en Nuuk, Groenlandia. Los manifestantes sostienen banderas y carteles de Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk, Groenlandia, el 17 de enero.
Protestas en Nuuk, Groenlandia. Los manifestantes sostienen banderas y carteles de Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk, Groenlandia, el 17 de enero.

En su visión, Copenhague y Washington podrían actualizar el acuerdo que firmaron en 1951 sobre el despliegue de tropas en Groenlandia, abrir el territorio a compañías estadounidenses de extracción de minerales y acordar mantener fuera a China y Rusia.

Pero en ningún caso se debería ceder territorio a Trump.

Podemos admitir todos sus deseos, excepto uno”, dijo el danés.

Groenlandia no está en venta y, como experto inmobiliario, debería saber que si una propiedad no está en venta, no puedes comprarla”, apostilló.

TE PUEDE INTERESAR

Trump dispuesto a pelearse con sus aliados por Groenlandia: ¿por qué EE.UU. quiere poseerla?
Cómo reducir el riesgo creado por las políticas de Trump en EE.UU.
Europa cierra filas ante amenaza de Trump de imponer aranceles por Groenlandia
Tensión transatlántica: Meloni cuestiona aranceles de Trump ligados a Groenlandia
Científicos que trabajan en Groenlandia alertan del impacto de una apropiación de EE.UU.
EE.UU. aprueba venta militar al Perú por US$ 1,500 millones para Base Naval del Callao

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.