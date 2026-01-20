La OTAN enfrenta la mayor crisis de su historia con las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, dijo este martes a la AFP el exjefe de la alianza Anders Fogh Rasmussen, quien llamó a dejar de “adular” al presidente estadounidense.

“No es solo una crisis para la OTAN, es una crisis para la comunidad transatlántica en general, y un reto para el orden mundial tal y como lo conocemos desde la Segunda Guerra Mundial”, declaró el ex primer ministro danés en una entrevista desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

“Es el futuro de la OTAN y el futuro del orden mundial lo que está en juego”, agregó.

Rasmussen, que dirigió la OTAN de 2009 a 2014, instó al actual secretario general de la alianza, Mark Rutte, y a otros líderes europeos a ejercer una línea dura con el presidente estadounidense, en respuesta a sus amenazas de aranceles.

“Tenemos que cambiar de estrategia y llegar a la conclusión de que lo único que Trump respeta es la fuerza, la firmeza y la unidad”, dijo Rasmussen.

“Eso es exactamente lo que Europa debería demostrar. El tiempo de adular se acabó. Ya basta”, enfatizó.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto al presidente Donald Trump.

En el Foro Económico Mundial, varios líderes europeos, incluido el propio Rutte, se preparan estos días para reunirse con Trump.

Rasmussen, que antes de dirigir la alianza se desempeñó como primer ministro de Dinamarca de 2001 a 2009, insistió en que la actual crisis en torno a la OTAN aún puede “solucionarse” y que la alianza podría salir más fortalecida en la región ártica.

Pero también advirtió que las acciones de Trump han provocado un “colapso mental” entre Washington y sus viejos aliados europeos que estaría beneficiando a Rusia y China.

“Esta es una nueva situación que difiere de todas las otras disputas que hayamos visto en la historia de la OTAN”, afirmó Rasmussen.

“Si Trump atacara Groenlandia y actuara militarmente contra Groenlandia, eso significaría, de facto, el final de la OTAN”, sostuvo.

Desviar la atención de la guerra en Ucrania

Para el danés, de 72 años, el asunto de Groenlandia se ha convertido en un “arma de distracción masiva” que está desviando la atención de la invasión rusa de Ucrania.

“Todo el mundo está hablando ahora de Groenlandia, que no es una amenaza real para la seguridad del Atlántico Norte”, apuntó.

“El ataque de Rusia contra Ucrania es la amenaza real y no se debería desviar la atención de esa amenaza real”, aseveró.

Rasmussen abogó por que se lleve a cabo un “diálogo constructivo” entre Estados Unidos y Groenlandia.

Protestas en Nuuk, Groenlandia. Los manifestantes sostienen banderas y carteles de Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk, Groenlandia, el 17 de enero.

En su visión, Copenhague y Washington podrían actualizar el acuerdo que firmaron en 1951 sobre el despliegue de tropas en Groenlandia, abrir el territorio a compañías estadounidenses de extracción de minerales y acordar mantener fuera a China y Rusia.

Pero en ningún caso se debería ceder territorio a Trump.

“Podemos admitir todos sus deseos, excepto uno”, dijo el danés.

“Groenlandia no está en venta y, como experto inmobiliario, debería saber que si una propiedad no está en venta, no puedes comprarla”, apostilló.