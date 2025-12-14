La Asociación de Exportadores (ADEX) y la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) suscribieron un acuerdo que permitirá a las empresas del gremio presentar su oferta ante las Fuerzas Armadas de los países miembros de la OTAN, incorporándola en su Plataforma OTAN de Catalogación.

El convenio, suscrito por el jefe institucional de la ACFFAA, General de Brigada (r) Erwin Solís Ochoa, y el segundo vicepresidente de ADEX, Carlos Schroth Parra del Riego, apunta a promover que más compañías den a conocer sus productos, desde alimentos y bebidas, hasta bienes manufacturados como vestimenta, accesorios, herramientas de construcción, zapatería, papelería y estuches, en esta herramienta internacional de e-commerce.

Al respecto, Solís Ochoa destacó que esta plataforma reúne información de más de 2 millones de proveedores de 66 países, contribuyendo a mejorar la competitividad de las empresas nacionales y abriendo nuevas oportunidades en mercados de gran alcance, con una proyección global superior a 4 mil millones de consumidores.

De la misma forma, Schroth Parra del Riego mencionó que el objetivo de la alianza es fortalecer el acceso a los procesos de contratación de las Fuerzas Armadas de los países miembros de la OTAN, y facilitar su incorporación progresiva al Sistema OTAN de Catalogación (SOC).

¿Qué sigue tras la firma del convenio?

A través del acuerdo firmado, ADEX y la ACFFAA identificarán y convocarán a empresas con potencial para incorporarse a la plataforma, ofreciéndoles asistencia técnica, capacitación y acompañamiento en el cumplimiento de los procedimientos y estándares OTAN.

También se brindará acceso a información técnica y comercial clave a fin de evaluar la oferta exportable, así como el uso de espacios físicos y virtuales destinados a la ejecución de actividades de formación y difusión.

Del mismo modo, el acuerdo permitirá que los asociados de ADEX reciban información actualizada sobre normativa, catálogos, procedimientos y oportunidades de compra estratégica gestionadas por la ACFFAA, fortaleciendo así un ecosistema empresarial más competitivo, innovador y orientado a la calidad.

Con esta alianza, las partes reafirman su compromiso de trabajar juntas para fortalecer la presencia de productos peruanos en mercados internacionales exigentes y de alto valor, posicionando al país como un actor competitivo a nivel global, lo que finalmente repercutirá en el incremento de las exportaciones nacionales y en la creación de nuevos puestos de trabajo.

ADEX recordó que en 2024 la oferta nacional llegó a 175 mercados, 2 menos que en 2023. Con esta nueva oportunidad, se espera revertir este registro.

En junio último, Perú fue reconocido oficialmente como país de Nivel 2 en el Sistema OTAN de Catalogación (SOC), el más alto al que puede acceder una nación no miembro. Ahora puede crear y asignar los códigos que identifican equipos, piezas o productos e incluir productos en el catálogo logístico internacional que usa la OTAN.