DreamWorks Animation, el estudio responsable de éxitos como “Shrek”, “Kung Fu Panda” y “Madagascar”, regresa a la pantalla grande con una propuesta original: “La isla olvidada” (titulada “Forgotten Island” en inglés), una película animada que combina humor, fantasía y referencias al folclore filipino para contar la aventura de dos amigas cuya relación se pone a prueba justo antes de tomar rumbos distintos. Así, en esta nota de Gestión Mix, conoce de qué trata la cinta y desde cuándo estará disponible en los cines.

Vale precisar que la producción está dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado, el mismo dúo detrás de “Gato con botas: El último deseo” (o “Puss in Boots: The Last Wish”).

De esta manera, el filme se distingue del resto del catálogo de DreamWorks por su propuesta visual híbrida.

Y es que la animación digital contemporánea comparte escenas con secuencias en 2D de estilo anime, con guiños directos a icónicos títulos como “Dragon Ball Z”, “Street Fighter” y “Sailor Moon”.

LA TRAMA DE “LA ISLA OLVIDADA”

“La isla olvidada” está ambientada en la Filipinas de la década de 1990 y narra la historia de Jo y Raissa, dos amigas de la infancia que acaban de terminar el colegio.

Así, Raissa se prepara para mudarse a Estados Unidos con el fin de continuar sus estudios, por lo que ambas deciden pasar una última noche juntas antes de la despedida.

Y, en esa reunión especial, un portal misterioso las transporta a Nakali, un mundo mágico habitado por criaturas de la mitología filipina.

Allí, ambas descubren que existe el riesgo de quedarse sin recuerdos de su amistad, por lo que deben encontrar la manera de escapar antes de olvidarse mutuamente para siempre.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “LA ISLA OLVIDADA”

LISTA DE ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “LA ISLA OLVIDADA”

El reparto de voces de “La isla olvidada” en su versión original en inglés está encabezado por:

H.E.R. como Jo, una chica con talento en el arte que debe lidiar con la separación física de su mejor amiga

como Jo, una chica con talento en el arte que debe lidiar con la separación física de su mejor amiga Liza Soberano como Raissa, una joven brillante que busca continuar sus estudios en Estados Unidos

como Raissa, una joven brillante que busca continuar sus estudios en Estados Unidos Dave Franco como Raww, una especie de “perro-lobo” de Nakali que le da la bienvenida a nuestras protagonistas

como Raww, una especie de “perro-lobo” de Nakali que le da la bienvenida a nuestras protagonistas Manny Jacinto como Bungi, un travieso bebé demonio

como Bungi, un travieso bebé demonio Jenny Slate como Batiba, una criatura misteriosa de Nakali

como Batiba, una criatura misteriosa de Nakali Lea Salonga como La Manananggal, la villana principal en la aventura de Jo y Raissa

como La Manananggal, la villana principal en la aventura de Jo y Raissa Dolly de Leon como Lola Fatima, la abuela de Jo

como Lola Fatima, la abuela de Jo Ronny Chieng como el Rey Truffle Wuffle, un “tierno” antagonista en la historia

como el Rey Truffle Wuffle, un “tierno” antagonista en la historia Kevin McCann como Mermahn, un vanidoso príncipe del pueblo Kataw

Importante: la película contará con funciones dobladas al español en países hispanohablantes.

¿CÓMO VER “LA ISLA OLVIDADA”?

“La isla olvidada” llega a los cines respetando la siguiente programación a nivel internacional:

Estreno en Perú y Latinoamérica: jueves 24 de septiembre del 2026

jueves 24 de septiembre del 2026 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 25 de septiembre del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la película animada sin problemas, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "La isla olvidada", película animada dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado que se desarrolla a lo largo de 109 minutos de metraje (Foto: DreamWorks Animation / Universal Pictures)