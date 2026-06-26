Si eres de los que espera con ansias por la próxima película de “Shrek”, esta noticia probablemente ya esté en tu radar. Resulta que el inseparable compañero del ogro verde más famoso del cine, el Burro (Donkey en su versión original), tendrá su propia película en la pantalla grande. Es decir, ese carismático personaje que muchos recuerdan por sus ocurrencias se prepara para su momento protagónico, y aquí Gestión Mix te cuenta todo lo que se sabe hasta ahora sobre esta propuesta de Universal y DreamWorks.

Vale precisar que el anuncio de la fecha de estreno oficial de la producción llega en un momento en el que la franquicia está más activa que nunca, dado que la nueva entrega de la saga principal está en camino.

Y es que “Shrek 5” vuelve a centrarse en Shrek y Fiona, con sus hijos ya adolescentes como parte importante del núcleo familiar, lo que abre la puerta a conflictos generacionales y a una aventura fuera del pantano.

Antes de continuar, mira el tráiler de aquella cinta:

¿CUÁNDO LLEGARÁ “DONKEY” A LOS CINES?

Universal Pictures confirmó que “Donkey” llegará a las salas de cine el 30 de junio del 2028, según informaron tanto Variety como Deadline.

Así, el filme servirá como una historia de origen que contará cómo un burro común y corriente se convirtió en el Burro que todos conocemos.

Además, se trata de una película pensada para toda la familia, en línea con el tono que siempre ha caracterizado a este universo.

Importante: Universal ya tenía esa fecha reservada en el calendario bajo un proyecto animado sin título, lo que sugiere que la producción venía gestándose desde hace tiempo.

EL EQUIPO DETRÁS DE “DONKEY”

Eddie Murphy regresa para ponerle voz en inglés a Burro (Donkey), papel que interpreta desde el estreno de la primera película de “Shrek” en el 2001.

La dirección, por su parte, está a cargo de Charlie Bean, conocido por “The Lego Batman Movie” y “The Lego Ninjago Movie”, así como por la versión live-action de “La Dama y el Vagabundo”.

Matt Flynn también participa como codirector, luego de trabajar como artista de historia en cintas como “El robot salvaje” y “El Gato con Botas: El último deseo”.

Finalmente, Rebecca Huntley, quien estuvo detrás de “Kung Fu Panda 4”, asume la producción.

¿CUÁL ES EL LUGAR QUE OCUPA “DONKEY” EN EL UNIVERSO “SHREK”?

“Donkey” llegará a los cines apenas un año después de “Shrek 5”, cinta que se estrenará el 30 de junio del 2027 con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz retomando sus papeles, además de la incorporación de Zendaya al elenco.

De esta manera, la franquicia sumará dos lanzamientos consecutivos en años seguidos.

La película animada "Donkey" se presenta como una precuela que explora el pasado secreto de Burro en el universo "Shrek" (Foto: DreamWorks Animation / Universal Pictures)