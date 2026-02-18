IGV por servicios extranjeros: la Sunat propone nueva obligación informativa para empresas. | (Foto: Pixabay)
IGV por servicios extranjeros: la Sunat propone nueva obligación informativa para empresas. | (Foto: Pixabay)
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha puesto en consulta pública un proyecto que modifica cómo se paga y compensa el IGV por servicios prestados por no domiciliados y por operaciones sustentadas en liquidaciones de compra.

TE PUEDE INTERESAR

Drawback en riesgo: Corte Suprema advierte sobre excesos en la tercerización productiva
Puerto Chancay: Cosco habla sobre reciente fallo que limita accionar de Ositrán
Puerto de Chancay: Ositrán no puede supervisar ni sancionar, falla el Poder Judicial

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.