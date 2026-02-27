En tu próxima conversación de desempeño, pregunta: ¿Qué legado te gustaría dejar? Y ¿cómo te puedo ayudar? (Foto: iStock)
En tu próxima conversación de desempeño, pregunta: ¿Qué legado te gustaría dejar? Y ¿cómo te puedo ayudar? (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Rodrigo Isasi Ruiz
Rodrigo Isasi Ruiz

“Cuando piensas en tus últimos años de carrera, ¿qué cosas te dan orgullo realmente?” Encontré esta poderosa pregunta en el libro Carreras con Propósito de Mariana Costa, y me invitó a mirar mi propia narrativa profesional. No desde los cargos que tuve, sino desde la historia que estoy escribiendo.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.