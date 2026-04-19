La acción ya se vive en WrestleMania 42 (Noche 2), que se celebra este domingo 19 de abril de 2026 desde el imponente Allegiant Stadium . Luego de una primera jornada llena de emociones, el evento más importante de la lucha libre profesional regresa con una cartelera de alto nivel que mantiene a millones de fanáticos atentos en todo el mundo.

En el evento estelar, CM Punk defiende el Campeonato Mundial Peso Pesado frente a Roman Reigns , en una lucha que ya está en desarrollo y que ha comenzado con una intensidad digna de WrestleMania. Ambos luchadores protagonizan un enfrentamiento cargado de historia, rivalidad y expectativas, con el título más importante en juego.

El ambiente es electrizante en Las Vegas, con el público entregado a cada movimiento dentro del ring en un combate que promete marcar un antes y un después en la WWE. Cabe recordar que el evento se transmite EN VIVO vía ESPN en Estados Unidos y a través de Netflix en Latinoamérica (excepto Puerto Rico) y España, permitiendo seguir toda la acción en tiempo real desde cualquier dispositivo. Si quieres conocer cómo quedó la lucha entre CM Punk y Roman Reigns y revisar todos los resultados de la cartelera EN VIVO, sigue leyendo esta nota.

El evento más grande de la WWE se realizará en dos noches desde Las Vegas con transmisión por streaming (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

¿Quién ganó la lucha estelar de WrestleMania 2026 (Noche 2) EN VIVO hoy?

CM Punk pondrá en juego el Campeonato Mundial Peso Pesado frente a Roman Reigns en la lucha estelar de la Noche 2 de WrestleMania 42, programada para el domingo 19 de abril en el Allegiant Stadium.

Cartelera completa y resultados de WrestleMania 2026

COMBATE RESULTADO CM Punk vs. Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado Stephanie Vaquer vs. Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenino Jade Cargill vs. Rhea Ripley por el Campeonato Femenino de WWE Cody Rhodes vs. Randy Orton por el Campeonato Indiscutido de WWE Brock Lesnar vs. Oba Femi AJ Lee vs. Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental Femenino Jacob Fatu vs. Drew McIntyre Sami Zayn vs. Trick Williams por el Campeonato de Estados Unidos Alexa Bliss & Charlotte Flar vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. Nia Jax & Lash Legend vs. Brie Bella & Nikki Bella en una Lucha Fatal de Cuatro Esquinas (Fatal-4Way) por el Campeonato Femenino de Parejas de WWE “The Demon” Finn Bálor vs. Dominik Mysterio Penta vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. Rusev vs. JD McDonagh en una Lucha de Escaleras por el Campeonato Intercontinental Seth Rollins vs. Gunther LA Knight, Jey Uso y Jimmy Uso vs. Logan Paul, Austin Theory y IShowSpeed en Lucha de Relevos Australianos / Lucha de Tríos (6-Man Tag Team Match)

¿A qué hora inició WrestleMania 42 hoy domingo 19 de abril de 2026?

Estados Unidos (ET): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Estados Unidos (CT): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estados Unidos (MT): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Estados Unidos (PT): 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 12:00 a.m. (medianoche del domingo 19)

12:00 a.m. (medianoche del domingo 19) México: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú / Colombia / Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile / Bolivia / Venezuela: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina / Uruguay / Paraguay: 7:00 p.m.